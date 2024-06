Sono circolate alcune notizie non vere legate a Villa San Sebastiano, la splendida residenza acquistata da Pier Silvio Berlusconi a Portofino: il caso

Pier Silvio Berlusconi ha da tempo acquistato Villa San Sebastiano a Portofino, destinata a diventare la sua nuova abitazione insieme alla moglie e ai figli.

Pier Silvio Berlusconi e la “bufala” su Villa San Sebastiano a Portofino

Negli ultimi giorni sono circolate voci riguardanti l’imminente trasferimento del numero uno di Mediaset nella villa di Portofino, ma fonti ben informate hanno fatto sapere a ‘FQMagazine’ che al momento non è previsto ancora nessun trasloco.

C’è un’altra notizia, però, che vede protagonista Pier Silvio Berlusconi: quella riguardante la realizzazione di un accesso diretto al mare per Villa San Sebastiano. Alcune testate online, inoltre, riferiscono che il trasloco sarebbe finalizzato proprio all’accesso, spiegando che fino a quanto non sarà pronto, Pier Silvio Berlusconi non si trasferirà a Portofino.

Il trasloco legato all’accesso diretto al mare sarebbe una vera e propria “bufala“: non sono previsti lavori di alcun tipo dal punto di vista della strada che arriva alla villa. Inoltre basterebbe vedere dove si trova l’immobile per capire quanto la notizia sia lontana dal vero: Villa San Sebastiano si trova sulla vetta del promontorio di Portofino, quindi risulta poco verosimile la realizzazione di un accesso diretto al mare.

Non esiste e non è mai esistito alcun progetto per realizzare un accesso diretto al mare ligure: sarebbe impossibile vista la locazione della residenza. Di sicuro, fino a questo momento, c’è che l’acquisto di Villa San Sebastiano da parte di Pier Silvio Berlusconi è figlia di ragioni affettive che legano lui e la sua famiglia al Tigullio. Portofino, inoltre, è una località storicamente legata al padre e non a caso è stata dedicata una strada alla memoria di Silvio Berlusconi.

Dove si trova Villa San Sebastiano

Pier Silvio ha deciso di investire nella rinomata proprietà di Portofino anche spinto dal desiderio di mantenere italiane alcune proprietà del borgo: molte, infatti, sono diventate di proprietà straniere.

Villa San Sebastiano è una magnifica proprietà situata sul promontorio di Portofino: la residenza gode di una vista esclusiva sul Golfo del Tigullio. La villa di 1.300 metri quadrati acquistata da Pier Silvio Berlusconi rappresenta una delle abitazioni più prestigiose della zona: vanta nove camere, sette bagni, una piscina e un parco.

L’acquisto della proprietà da parte dell’Ad di Mediaset, inserito insieme alla sorella Marina nella classifica dei proprietari più ricchi del calcio italiano, risale al 2022: stando a quanto riferito da ‘Immobiliare.it’, Pier Silvio avrebbe speso circa 20 milioni di euro per comprare la villa tramite la società San Sebastiano Spa.

In origine la villa, costruita durante il Rinascimento, faceva parte delle proprietà della famiglia dei Savignone, discendenti dei Fieschi di Lavagna, una delle famiglie più nobili e influenti ai tempi della Repubblica di Genova. Nel corso degli anni Settanta l’immobile è stato oggetto di una significativa ristrutturazione affidata a Gae Aulenti, designer e architetto conosciuta per la sua straordinaria capacità di fondere elementi moderni con strutture storiche.

Il nome della villa si deve alla vicina Cappella di San Sebastiano: si tratta di una chiesetta in stile romanico che faceva parte delle tante proprietà della famiglia Savignone e venne poi donata alla Chiesa. Situata a pochi passi dalla villa, la Cappella di San Sebastiano è un punto di riferimento culturale della zona e meta di tanti turisti che visitano Portofino attraverso i suoi percorsi escursionistici.