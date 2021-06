Per tutti quelli che a fine giornata hanno voglia di rilassarsi bevendo una birra con il proprio compagno a quattro zampe è stata creata Pawse, la prima birra analcolica per cani in Italia.

Pawse, la prima birra per cani

Un’idea nata durante i mesi di lockdown quella che ha portato alla creazione di Pawse, una birra analcolica per i nostri compagni pelosi. Questa novità verrà introdotta per la prima volta in Italia dall’azienda Da Pian 1904 che ha sede a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, ed è da anni leader nel mondo della distribuzione di bevande.

La birra è stata realizzata da Alessandro Marcucci, titolare della Fidovet un’azienda delle Marche che ha una grande esperienza nel settore alimentare per animali, in collaborazione con la trevigiana Da Pian. C’è voluto del tempo ma alla fine le due aziende sono riuscite a realizzare Pawse, un prodotto dog-friendly che si spera piacerà molto ai cani.

Pawse sarà inizialmente distribuita presso bar e ristoranti per dare la possibilità a chi possiede un cane di condividere l’aperitivo o un momento di relax con il proprio compagno a quattro zampe. Durante questi ultimi mesi, infatti, sono di gran lunga aumentate le famiglie italiane che hanno deciso di prendere un cane, tanto che secondo Coldiretti nel 2020 le adozioni di cani e gatti sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente.

Gli ingredienti della birra Pawse

Dopo mesi di studi e sperimentazioni Fidovet e Da Pian sono arrivati a produrre Pawse, una bibita non alcolica, non gasata, fatta con ingredienti di alta qualità e ricca sia di vitamine che di proteine. Pawse è un termine nuovo nato dall’unione di due parole inglesi: “paw” che significa zampa e “pause” che vuol dire pausa. La bevanda non presenta additivi chimici ed è stata realizzata con acqua pastorizzata, miele, fruttosio e un po’ di sale.

La birra per cani sarà disponibile in lattine da 33 centilitri che sono non solo più pratiche ma anche meno inquinanti dato che l’allumino è totalmente riciclabile. I primi ad assaggiare questo innovativo prodotto sono stati proprio i cani della famiglia Da Pian che si sono dimostrati molto felici di questa nuova bevanda.