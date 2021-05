Il made in Italy è un simbolo di eccellenza nel mondo, soprattutto quando si parla di cucina. E quali sono alcuni dei piatti più amati della tradizione culinaria italiana? Gli spaghetti al pomodoro e basilico, la pizza margherita e le bruschette che in comune hanno proprio il pomodoro. Tra i temi caldi del momento c’è quello della salsa di pomodoro rigorosamente made in Italy.

Se si desidera acquistare solo salsa di pomodoro 100% italiana, evitando quindi i marchi che utilizzano pomodori non italiani, è importante leggere con molta attenzione le etichette, andando a scoprire la provenienza delle materie prime e gli stabilimenti dove viene prodotta e imbottigliata la passata.

Come capire se una passata di pomodoro è 100% italiana

Sembra una cosa banale ma saper leggere le etichette dei prodotti potrebbe non essere così semplice; fino a dicembre 2021 i marchi sono obbligati per legge a dichiarare l’origine dei pomodori utilizzati per il prodotto. L’occhio vigile dello Stato tutelerà i consumatori da eventuali frodi.

Un’altra ottima alternativa è sicuramente valutare i prodotti a KM0, ovvero supportare quelle realtà che danno vita ad una filiera corta e in cui è possibile scoprire provenienza e modalità di realizzazione. Nel prossimo paragrafo potrete scoprire un elenco di marchi che producono passate di pomodoro 100% italiana.

L’elenco delle passate di pomodoro 100% italiane

Passata Alce Nero Bio

Passata Ca’ dell’Orto – In’s

Passata di pomodoro bio In’s

Passata Conad

Passata Coop origine

Passata Viviverde Coop

Passata Cirio

Passata Cirio Bio

Passata Classica De Cecco

Passata Cuore Mediterraneo – Todis

Passata Delizie dal Sole – Eurospin

Passata di pomodoro De Rica

Passata biologica Del Santo

Esselunga Bio passata di pomodoro da agricoltura biologica

Passata di pomodoro Freshona – Lidl

Freshona Bio Organic – Lidl

Passata di pomodoro La Selva

Passata di pomodoro La Fiammante

Passata di pomodoro Le Conserve della Nonna

Passata di Pomodoro Siccagno Biologica – Libera Terra

Passata di pomodoro Mutti

Passata Di Pomodoro Natura Toscana Probios

Passata di pomodoro Pomì

Passata Rapunzel Bio

Pomodorissimo la passata Santa Rosa

La mia pummarò Star

Passata di pomodoro di Puglia – Terre d’Italia Carrefour

Passata Valfrutta

Passata Valsana

Si tratta di una selezione pensando a quelli più facili da reperire sul territorio, sicuramente non sono gli unici a produrre passate di pomodoro 100% italiane.