Parchi giochi: Leolandia è il più amato dagli italiani

Montagne russe da urlo, luci colorate, zucchero filato, risate irreferenabili, sorrisi disegnati sul volto di bambini e ancora, riproduzioni fedeli di astronavi, galeoni, giungle e castelli fatati, il tutto incastonato in un’atmosfera trasognata, ricolma della gioia di grandi e piccini, dove le fantasie diventano realtà e il mondo dell’immaginario si concretizza all’interno di un perimetro dove la garanzia di divertimento è il principale lasciapassare per un mondo fatto della stessa sostanza della meraviglia.

Sempre al passo coi tempi, luogo dove i ritrovati tecnologici di ultima generazione vengono posti al servizio del divertimento, i parchi a tema regalano emozioni inimitabili, non solo per i bambini, ma anche per i genitori.

I parchi divertimento più belli di tutto il mondo si trovano senza dubbio in Florida: a Orlando c’è infatti l’Universal’s Islands of Adevnture, ben saldo al primo posto nel TripAdvisor Travelers’ Choice Parchi Divertimento & Parchi Acquatici 2018, la classifica che premia i luoghi dove il divertimento è di casa. La scelta è stata resa possibile tramite l’utilizzo di un algoritmo che ha calcolato non solo la qualità dei parchi a tema, ma anche la quantità delle recensioni e i punteggi ottenuti dai parchi di tutto il mondo nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Leolandia, il parco divertimenti pensato per i più piccoli di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si posiziona all’ottavo posto della top ten europea, superando il Paultons Park di Romsey e il Tibidabo Mountain di Barcellona. Il parco pensato per il divertimento dei bambini più piccoli, con più di 40 attrazioni differenti, è per il secondo anno consecutivo il più votato d’Italia, seguito da Gardaland, la casa del divertimento situata in provincia di Verona visitata ogni anno da quasi 3 milioni di persone.

In Italia sono due le regioni che hanno ottenuto il maggior numero di premi: la Sicilia con Etnaland (terzo in Italia e terza a livello europeo nelle classifiche relative ai soli acquapark) e Acqua Verde, al decimo posto. Il Veneto può contare su ben 4 parchi a tema premiati nella top ten. C’è Gardaland, al secondo posto, il Parco Acquatico Cavour al quarto posto, Movieland al sesto e Aqualandia all’ottavo.

Altri riconoscimenti sono andati all’AcquaPark Odissea 2000 di Cosenza che si è posizionata al quinto posto, Cavallino Matto al settimo, in provincia di Livorno e Mirabilandia a Ravenna, al non posto.