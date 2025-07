50 anni di Gardaland: gli eventi speciali per l'anniversario

Gardaland festeggia la sua 50esima estate: gli eventi speciali in programma per celebrare al meglio il grande traguardo del parco divertimenti

Gardaland festeggia la sua cinquantesima estate con una serie di eventi degni di uno dei parchi divertimento più amati d’Italia e d’Europa.

50 anni di Gardaland: gli eventi dell’estate 2025

Il calendario degli appuntamenti si intensifica con l’atteso ritorno di Gardaland Night is Magic: ogni sera, fino al 10 settembre, il parco resta aperto fino alle ore 23.00 per offrire ben 13 ore di divertimento tra magia, avventura e adrenalina con le oltre 40 attrazioni disponibili anche sotto le stelle.

Tra le attrazioni preferite da chi ama l’adrenalina, dopo il successo ottenuto nell’ottobre del 2024, torna anche WRECKAGE, il percorso in movimento (walk-through), che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione.

Ambientato nell’area del celebre roller coaster Oblivion – The Black Hole, ad

accesso con biglietto aggiuntivo, WRECKAGE sfida i visitatori a mettersi in gioco lungo un percorso avvolgente e imprevedibile, all’interno di una stazione spaziale precipitata sulla Terra, per un’esperienza immersiva e sorprendente, dedicata a chi cerca emozioni forti.

Un’esperienza rinfrescante e creativa per tutta la famiglia è quella del LEGOLAND Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema LEGO in Italia: a disposizione un’area immersiva ideata per accendere la fantasia, divertirsi in famiglia e trascorrere giornate indimenticabili tra gli scivoli, le piscine e i milioni di mattoncini colorati LEGO fino al 14 settembre.

Per tutta l’estate, inoltre, ogni serata al Parco si chiuderà con FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme: si tratta di uno show serale in programma alle ore 22.45 in Piazza Jumanji, dove fontane danzanti, laser, video mapping e l’inconfondibile voce di Prezzemolo guideranno gli ospiti in un viaggio tra le varie epoche e i mondi che hanno fatto la storia di Gardaland.

Situato nelle vicinanze del lago di Garda tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, entrambi in provincia di Verona, Gardaland si estende su una superficie di 445.000 metri quadrati. Il parco vanta più di 40 attrazioni operative e tra queste troviamo 8 roller coaster e 2 dark ride.

Il party per il 50esimo anniversario

Nella giornata di sabato 19 luglio 2025, Gardaland festeggerà il suo 50esimo compleanno: un traguardo storico per il parco divertimenti che ha regalato gioie ed emozioni per mezzo secolo.

Per celebrare al meglio i suoi primi cinquant’anni di vita di Gardaland, Piazza Jumanji si trasforma in un’arena aperta fino all’una di notte, così da accogliere una serata indimenticabile e ricca di musica, energia e allegria.

50th Anniversary Party verrà trasmesso in diretta nazionale in radiovisione su RTL 102.5, media partner ufficiale dell’Italia, permettendo così a tutti di poter festeggiare la ricorrenza speciale di uno dei parchi divertimento più amati d’Italia.

Dalle 18.30 la piazza si animerà con una serie di DJ set che coinvolgeranno il pubblico con un viaggio musicale all’insegna delle sonorità degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, per rendere omaggio alle generazioni che hanno contribuito al successo di Gardaland Resort. Special guest i The Trammps, leggendario gruppo internazionale della disco music.

La serata proseguirà con le esibizioni di artisti che stanno scrivendo la storia della musica italiana, insieme a giovani di talento già capaci di lasciare il segno: dai Boombadash a Carl Brave, passando per Sarah Toscano e Rkomi, entrambi protagonisti del Festival di Sanremo del 2025.