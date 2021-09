La notizia era nell’aria già da alcuni giorni e ora è arrivata la conferma ufficiale: Miriam Leone si sposerà presto con il compagno Paolo Carullo. A rivelare data e luogo delle nozze ci ha pensato l’amministrazione comunale di Scicli, perla “barocca” in provincia di Ragusa in Sicilia, tramite una nota.

Nella nota diffusa dal Comune di Scicli, tramite il suo sito ufficiale, si legge: “L’attrice siciliana Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova sabato 18 settembre. L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data”.

Chi sono i due sposi

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile 1985. Nel 2008 ha partecipato al concorso Miss Italia, aggiudicandosi l’ambita fascia. La prima esperienza televisiva risale al 2009, con la conduzione di “Unomattina estate” su Rai Uno. Sempre in tv ha condotto, nel corso della carriera, tra gli altri, “Unomattina in famiglia“, i “Nastri d’Argento” nel 2011, “Drugstore“, “Wikitaly“, “Le Iene” e “Danza con me“.

Sempre in tv ha recitato in diverse serie tv, tra cui “Il ritmo della vita“, “Distretto di Polizia“, “Un passo dal cielo“, “Non uccidere“, “I Medici“, “In arte Nino” e la trilogia “1992“, “1993” e “1994“.

Al cinema ha debuttato nel 2010 nel film “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso“. Tra gli altri film a cui Miriam Leone ha preso parte spiccano, poi, “I soliti idioti – Il film“, “Fratelli unici“, “In guerra per amore“, “Fai bei sogni“, “Metti la nonna in freezer“, “Il testimone invisibile“, “L’amore a domicilio” e “Diabolik“.

Poco si sa, invece, dello sposo. Paolo Carullo, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, dovrebbe essere originario di Catania. Laureato in economia e Finanza a Milano, è un musicista, performer e anche imprenditore. Farebbe coppia con Miriam Leone da circa 2 anni.

La location del matrimonio

La location scelta da Miriam Leone e Paolo Carullo per il matrimonio è il Santuario di Santa Maria La Nova, la più vasta chiesa di Scicli per superficie.