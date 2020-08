Nonostante la pandemia di Coronavirus ancora in corso in Italia e nel mondo, l’arte a Milano riparte con Art Week, la settimana dedicata all’arte contemporanea. Proprio a causa del lockdown dovuto al Covid-19, l’appuntamento di aprile è stato posticipato: l’edizione 2020 di Art Week è in programma dal 7 al 13 settembre, con eventi sia online sia in presenza nei musei civici e nelle altre principali istituzioni culturali di Milano.

Assieme a questo evento, è prevista anche Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, che nel 2020 è realizzata in versione digitale, in attesa della prossima edizione già programmata per l’aprile 2021.

Tra le novità di quest’anno spicca Milan Art Community, con la presenza associata di un gruppo di importanti gallerie d’arte contemporanea che mercoledì 9 settembre tengono aperti i loro spazi dalle 15 alle 22, per una maratona con una serie di eventi speciali. Il 12 settembre è confermata l’Art Night e, nella stessa giornata, la partnership con Banca Generali offre l’ingresso gratuito al pubblico al Museo del Novecento.

Il programma di Milano Art Week 2020

Nel programma di Milano Art Week 2020 spiccano al Museo del Novecento, oltre al focus sul pittore astrattista Valentino Vago, l’esposizione dell’opera vincitrice del Premio Acacia e l’apertura della personale dedicata a Franco Guerzoni, intitolata “Accudire il frammento”.

Mercoledì 9 settembre, nell’Appartamento dei Principi a Palazzo Reale, che a dicembre ospiterà la mostra “Le Signore del Barocco”, è previsto “Out of the Blue“, viaggio nella tradizione della calligrafia realizzato sei artisti cinesi contemporanei ispirati dal medium Alcantara®. Allo Studio Museo Francesco Messina, invece, spazio alle artiste Maria Cristina Carlini (fino all’8 settembre) e Roberta Colombo (dal 10 settembre).

Fino al 13 settembre, la Casa Museo Boschi Di Stefano espone una serie di opere grafiche inedita di Ugo La Pietra e il progetto espositivo “Acqua Fuoco Plastica Metalli” di Giovanna Giachetti.

Il Museo della Scienza e Tecnologia ospita la mostra fotografica “Milano Città Aperta” (dall’8 settembre) e “La voce dei metalli“, monografica di Roberto Ciaccio. A Casa degli Artisti è previsto l’intervento “Casa delle Artiste” degli artisti del collettivo Gina X.

Il programma completo di Milano Art Week 2020 è consultabile sul sito internet ufficiale della rassegna.