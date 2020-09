Quali sono le migliori università in Italia secondo gli studenti? A questa domanda ha tentato di rispondere lo StuDocu World University Ranking, risultato di un’indagine condotta da StuDocu, startup nata nel 2013 nei Paesi Bassi da 4 amici alla ricerca di uno spazio virtuale dove poter scambiare appunti e, così, migliorare i propri risultati accademici.

Il sondaggio è stato condotto su 100mila studenti provenienti da più di 27 Paesi, ai quali è stato chiesto di valutare su una scala da 1 a dieci diversi parametri, tra cui la reputazione accademica, lo studio a distanza, la qualità dell’istruzione, l’efficienza dei corsi, la cultura sportiva, la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione all’interno dell’istituto.

Al primo posto della speciale classifica dedicata alle migliori università italiane secondo gli studenti c’è l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (in prima posizione in Italia e 16esima nella classifica globale europea), davanti all’Università Bocconi di Milano (24esima in Europa) e all’Università degli Studi di Camerino (27esima nel ranking europeo).

La Top 10 italiana è completata, poi, dall’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (4/a in Italia e 28esima in Europa), dalla Link Campus University di Roma (5/a in Italia e 30esima in Europa), dalla Libera Università Maria Santissima Assunta (6/a in Italia e 40esima in Europa), dall’Istituto Universitario Salesiano Venezia (7/o in Italia e 49esimo in Europa), dall’Università degli Studi di Trento (8/a in Italia e 58esima in Europa), dall’Università Campus Bio-Medico di Roma (9/a in Italia e 69esima in Europa) e dall’Università di Bologna (10/a in Italia e 73esima in Europa), che si era posizionata al primo posto nella classifica THE 2021.

La Sapienza di Roma, prima tra le italiane nella classifica Arwu 2020, è al 48esimo posto dello StuDocu World University Ranking. Il Politecnico di Milano, il migliore in Italia secondo la classifica Censis 2020, è in 18esima posizione tra le migliori università italiane secondo gli studenti (primo tra i politecnici d’Italia).

Migliori università in Italia secondo gli studenti: la classifica