I migliori beach club d’Italia del 2025 sono stati premiati al Gran Galà dei Beach Club d’Italia organizzato all’Excelsior Gallia Hotel di Milano

Con l’estate ormai alle porte e la voglia di mare che comincia a farsi sentire, il mondo del turismo balneare italiano ha celebrato, giovedì 8 maggio, uno dei suoi appuntamenti più attesi: il Gran Galà dei Beach Club d’Italia organizzato all’Excelsior Gallia Hotel di Milano. L’evento è stato l’occasione ufficiale per il lancio della seconda edizione della “Guida ai migliori beach club d’Italia”, pubblicata da Morellini Editore e firmata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. Si tratta della prima guida nazionale interamente dedicata agli stabilimenti balneari.

I migliori stabilimenti balneari: Alpemare e Lido Villeggiatura

Durante il Gran Galà dei Beach Club d’Italia all’Excelsior Gallia Hotel di Milano il titolo più ambito della serata, Best Beach Club Italia 2025, è stato assegnato ex aequo a due strutture. A ottenere il primo posto, insieme, quest’anno sono stati: Alpemare di Forte dei Marmi e il Lido Villeggiatura del Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina.

Per Alpemare, stabilimento della Versilia di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti dal 2017, si tratta di una conferma. Già premiata nel 2024, questa realtà si è confermata tra le migliori grazie alla proposta esclusiva che combina da sempre comfort e servizi personalizzati. Inoltre, questo riconoscimento non fa che confermare Forte dei Marmi tra le spiagge più ambite d’Italia, celebrata per la sua esclusività. Bocelli, tra l’altro sembra apprezzare particolarmente la Toscana dato che è nato a Lajatico, comune in provincia di Pisa, e qui ha deciso di mantenere la sua residenza. Questo ha reso Lajatico negli ultimi anni uno dei più ricchi d’Italia grazie proprio alla presenza del tenore.

Il Lido Villeggiatura, invece, è una new entry. Nato solo nella scorsa stagione è riuscito a guadagnare non solo i tre ombrelloni gold, ma anche il massimo dei punti insieme ad Alpemare. Questo beach club porta la firma del gruppo Belmond, proprietà del colosso del lusso LVMH, e ha saputo trasferire gli standard dell’hotellerie di lusso sulla spiaggia. Il tutto avviene in una location mozzafiato: la baia di Mazzarò, a due passi da Taormina.

I premi speciali e gli altri top beach club

Oltre ai due vincitori assoluti, la guida ha voluto celebrare anche una serie di stabilimenti che si sono distinti per caratteristiche specifiche, assegnando premi speciali in diverse categorie. Nella ristorazione ha trionfato la Locanda Perbellini al Mare, a Montallegro, dove lo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini ha saputo portare l’alta cucina direttamente sul mare della costa agrigentina.

Per il design, il riconoscimento è andato a Le Carillon Vesta Portofino, una delle novità più interessanti dell’ultima stagione, gestito dal gruppo Vesta collegato alla holding di Leonardo Maria Del Vecchio. Un altro riconoscimento importante è stato assegnato al Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea, che si è distinto per il proprio impegno costante nel campo della sostenibilità ambientale.

Per la spiaggia più innovativa, il premio è andato a Git Grado, mentre per la miglior location è stato premiato Warung Beach Club, in Sardegna, grazie a una posizione davvero unica. A vincere il titolo di Novità dell’anno 2025, dedicato alle nuove aperture, è stato il Bagno Saint Tropez di Fregene. Il Best Heritage Award 2025 Italia, pensato per le strutture con oltre un secolo di attività, è andato invece al celebre e iconico Des Bains 1900 del Lido di Venezia.

Infine, due premi speciali hanno voluto valorizzare categorie sempre più importanti. Il Loovers Award per il beach club più pet friendly è stato assegnato al Baba Beach di Alassio, mentre il titolo di miglior spiaggia comunale è andato ad Alle Boe di Forte dei Marmi, uno stabilimento che ha rivoluzionato l’idea di spiaggia pubblica con un’offerta di alto livello.

La guida, inoltre, ha attribuito il massimo rating di tre ombrelloni gold ad altri undici stabilimenti, selezionati tra le eccellenze della penisola. Ecco quali sono: