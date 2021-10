50 Top Italy, dopo aver presentato la 50 Top Italy Luxury 2022, ha svelato anche la guida “I Migliori Ristoranti Italiani 2022” dedicata alle 50 migliori trattorie e osterie d’Italia (le altre categorie saranno rivelate martedì 26 ottobre).

Al primo posto c’è una storica insegna a due passi da Roma: si tratta di Sora Maria e Arcangelo, a Olevano Romano. Il podio è completato, nell’ordine, dall’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna (dove è anche nata la prima osteria “a tempo”), e da Villa Rosa – La Casa di Lella, a Vico Equense, in provincia di Napoli.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, cioè i tre curatori della guida, hanno dichiarato: “Le trattorie e le osterie rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione che non va affatto abbandonata, ma anzi implementata, modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica diventati ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

I Migliori Ristoranti Italiani 2022: la classifica delle trattorie