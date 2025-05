Le migliori riserve naturali al mondo, una è in Italia

Nell’elenco delle migliori riserve naturali al mondo ce n’è anche una italiana: si tratta dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto che ha superato con successo la revisione del programma Blue Parks del Marine Conservation Institute.

La riserva situata in provincia di Brindisi, sulla costa adriatica dell’alto Salento a pochi chilometri dai centri di Carovigno e San Vito dei Normanni, mantiene così il suo status a livello internazionale.

Il riconoscimento di Blue Parks è stato accolto con grande soddisfazione da parte del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “L’Area marina di Torre Guaceto rappresenta un modello virtuoso in cui protezione degli ecosistemi marini e sviluppo sostenibile delle comunità locali sono in perfetto equilibrio – le parole riportate da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ – e come la conservazione possa essere un volàno per l’economia, il turismo e la cultura. Il superamento della rigorosa revisione è attestazione del valore delle strategie adottate per salvaguardare i delicati habitat marini, attraverso una governance inclusiva e l’adozione di pratiche innovative scientifiche”.

Grande orgoglio anche da parte di Serena Triggiani, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento perché confermiamo una posizione di spicco a livello mondiale che rappresenta un’attestazione di merito e valore per la gestione virtuosa da parte del Consorzio di una delle perle paesaggistiche, marine e ambientali della nostra regione. La Puglia sta facendo passi da gigante nella difesa, conservazione e valorizzazione delle sue risorse ambientali”.