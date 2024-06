Slow Food ha pubblicato la Guida alle birre d'Italia 2025 con gli indirizzi dei migliori pub e delle migliori birrerie dove bere ottime birre

Quest’anno la guida Slow Food è uscita con una nuova versione aggiornata ai migliori pub e birrerie d’Italia. L’obiettivo di Slow Food è quello di far conoscere ai professionisti del settore e ai consumatori non solo nuovi prodotti ma anche le migliori realtà per accoglienza e servizio del nostro territorio.

La Guida Birra d’Italia 2025 di Slow Food

Guida alle Birre d’Italia 2025 è la guida che Slow Food presenta ogni due anni con le segnalazioni dei migliori pub e delle migliori birrerie d’Italia. Esperti professionisti girano la penisola alla ricerca dei migliori locali e alla fine vengono attribuiti diversi riconoscimenti. Quest’anno la guida è stata presentata il 24 maggio a Brescia e l’edizione 2025 ha riservato diverse novità. In totale nella Guida alle Birre d’Italia 2025 si possono leggere le storie di 511 attività tra produttori di birra e di sidro e le recensioni 2767 etichette.

In particolare, sono stati assegnate 49 Chiocciole (ai migliori birrifici), 101 riconoscimenti di Eccellenze (realtà che dimostrano un’alta qualità̀ media) e da quest’anno si è aggiunto il premio Filiera che nell’edizione precedente non c’era ed è destinato alle attività che pongono importanza anche alla produzione delle materie prime. Gli indirizzi che sono stati premiati con il nuovo riconoscimento Filiera sono ben 43.

A questi riconoscimenti si è unito quello dei migliori locali che ha visto presentati 785 realtà dove i consumatori possono acquistare dell’ottima birra artigianale italiana. Di questi ben 97 indirizzi sono stati premiati come “locali eccellenti” perché si sono contraddistinti per diverse caratteristiche come l’accoglienza, la selezione delle birre proposte e il servizio.

Migliori pub e birrerie d’Italia 2025: i “locali eccellenti” premiati regione per regione

Come accennato nella Guida Slow Food ai migliori pub e birrerie d’Italia quest’anno sono stati premiati 97 locali eccellenti. La regione che ha visto il maggior numero di indirizzi premiati quest’anno è la Campania con 15 riconoscimenti. A questa fa seguito la Lombardia con 14 e il Piemonte con 10. In quarta posizione per numero di premi ricevuto la Sardegna con 9 e poi il Lazio con 8.

Ecco la lista completa in ordine alfabetico dei premiati come “locali eccellenti” nell’edizione 2025 della guida di Slow Food.

ABRUZZO

Old Sponge – Alba Adriatica (Teramo)

BASILICATA

Malto e Luppolo – Matera

CALABRIA

Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)

Funky Drop Urban Taproom – Reggio Calabria

Gli Sbronzi – Reggio Calabria

Malto Gradimento – Lievito – Reggio Calabria

CAMPANIA

Bi & B-Birre & Baguettes – Salerno

Birstrò 2.0 – Baronissi (Salerno)

Craft27 – Torre Annunziata (Napoli)

Demetra Pub – Pontecagnano Faiano (Salerno)

Drop Beer & Food – Pomigliano d’Arco (Napoli)

Frank Malone – Napoli

Historia – Puglianello (Benevento)

Hoplà Birrotheca – Cava de’ Tirreni (Salerno)

Hoppy Ending – Napoli

La Quinta Pinta – Caserta

Malto Reale – Caserta

Mosto – Via Merliani – Napoli

Pub27 – Pompei (Napoli)

Sturgis Beerhouse – Brusciano (Napoli)

Taro – Camerota (Salerno)

EMILIA-ROMAGNA

Top of the Hops – Imola (Bologna)

Arrogant – Reggio Emilia

Brasserie Arnage – Cesena

Galaxy – Rubiera (Reggio Emilia)

Pub Gourmet 19-28 – Noceto (Parma)

LAZIO

Barley Wine – Roma

Be.Re. + Trapizzino – Roma

Beer Shock – Viterbo

Buskers – Roma

Hops and Glory – Frosinone

Luppolo Station – Roma

Ma Che Siete Venuti a Fa’ – Roma

Open Baladin Roma – Roma

LIGURIA

Scurreria Beer and Bagel – Genova

O’Connor – Genova (per il sidro)

LOMBARDIA

Abbazia di Sherwood – Caprino Bergamasco (Bergamo)

Beer Garage – Bergamo

Birreria Cassina – Merate (Lecco)

Consorzio Birre – Milano

Einmass – Costa di Mezzate (Bergamo)

Hop Skin – Curno (Bergamo)

La Belle Alliance – Milano

Lambrate – Adelchi – Milano

Locanda del Monaco Felice – Suisio (Bergamo)

Moskito The Original Rock’n’Roll Pub – Iseo (Brescia)

PicoBrew Station – Milano

Pivo – La Birreria del Centro – Bergamo

Shallo – Beer Shop – Milano

Rievoca – Vimodrone (Milano) (per il sidro)

MARCHE

Beer Bang – Macerata

Di Sana Pinta – Pesaro

Old Spirit Authentic Football Pub – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Vaffaluppolo Birroteca Gastronomica – Fermo

Vecchia Osteria – Mondolfo (Pesaro Urbino)

PIEMONTE

Birra Elvo – Biella

Birrificio Sant’Andrea – Vercelli

Cenoira – Biella

Dogana – Torino

Macondo – Oleggio (Novara)

Mister Fogg – Dormelletto (Novara)

Officina Antagonisti – Melle (Cuneo)

Open Baladin Torino – Torino

Stabräu – Bra (Cuneo)

Trunasse – Centallo (Cuneo)

PUGLIA

Bellinfusto Pub Indipendente – Ostuni (Brindisi)

BurBeero – Independent Pub – Bari

Fratelli Di Pinta – Martina Franca (Taranto)

Hops! Beershop Indie Pub – Andria

La Tana del Luppolo – Monopoli (Bari)

The Bluebeat – Lecce

SARDEGNA

Birrificio Artigianale Horo – Sedilo (Oristano)

Birrificio Gattarancio – Cagliari

Birroteca Fermentazioni Spontanee – Iglesias (Cagliari)

Birroteca Hamelin – Sassari

Brew Bay House – Cagliari

BrewPub Rubiu

Isola di Sant’Antioco (Cagliari)

BrewPub Trulla – Nuoro

Overlook – Cagliari

SICILIA

Ballarak – Palermo

Beer Bang – Messina

Etimué – Acireale (Catania)

GlamourHoppe Bier Café – Catania

Mosaik – Catania

Noroc – Palermo

TOSCANA

Archea Brewery – Firenze

La Torre del Luppolo – Pisa

TRENTINO-ALTO ADIGE

Fuori Stile – Riva del Garda (Trento)

Leno Klandestino – Rovereto (Trento) (per sidro)

UMBRIA

Elfo Pub – Perugia

VENETO