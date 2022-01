Le migliori olive da tavola in Italia: tutti i premi

Il concorso nazionale Ercole Olivario, per la prima volta nella sua storia ha premiato le migliori olive da tavola in Italia. Istituito nel 1993 dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il concorso è nato per promuovere l’olio evo su tutto il territorio nazionale.

Premiate le migliori olive da tavola d’Italia

Il premio come miglior oliva da tavola con denominazione di origine DOP è andato a La Bella di Cerignola, prodotta da una cooperativa che dal 1886 si dedica alla varietà tipica della località del Tavoliere, in Puglia. La variante La Bella è una tipologia antichissima di oliva e secondo alcuni risale addirittura al Quattrocento. Inizialmente trasformata per uso domestico, si è diffusa in tutto il mondo e in modo particolare negli Stati Uniti d’America.

La Puglia, una delle regioni più verdi d’Italia, è protagonista anche di un altro premio, quello dedicato alla miglior oliva al naturale, destinato alle olive in salamoia, quelle conservate con acqua e sale, che non subiscono trattamenti alcalini. In questa categoria trionfano le Olive Cellina di Nardò di Nonna Lena, una realtà molto recente: l’azienda, infatti, è stata fondata nel 2017 dai giovani imprenditori Vincenzo Lacatena e Antonella Piscopiello.

Le Olive Intosso della cooperativa abruzzese Olivicola Casolana, invece, vincono il premio nella categoria delle migliori olive conciate al concorso nazionale Ercole Olivario. Le olive conciate sono quelle sottoposte a trattamento alcalino e successivamente messe in salamoia senza l’aggiunta di agenti acidificanti. L’Olivicola Casolana è un’azienda che vanta oltre 120 soci in Abruzzo, regione inserita nell’elenco delle dieci migliori destinazioni dove viaggiare in Italia nel 2022 secondo il Touring Club Italiano.

Si vola in Sicilia per scoprire i vincitori del premio dedicato alle migliori olive disidratate e/o raggrinzite: ad aggiudicarselo sono le Olive Nocellara del Belice prodotte nella cooperativa siciliana Terramia. La tipologia delle olive disidratate e/o raggrinzite è presente da secoli nel territorio della Sicilia ed è ottima sia per la produzione di olio extravergine che per il consumo da mensa.

I premi alle migliori olive da mensa d’Italia sono il frutto del grande lavoro svolto da parte del concorso Ercole Olivario, uno dei più prestigiosi del nostro Paese: istituito nel 1993, porta il nome del tempio che si trova nel Foro Boario a Roma, di fronte alla Chiesa di Santa Maria in Cosmedin.

Durante il concorso, 12 esperti della giuria hanno assaggiato i prodotti provenienti da ogni angolo d’Italia, valutando le olive in base a diverse caratteristiche e qualità, tra cui i sentori, l’aspetto, la polpa e il gusto. Il concorso è stato sostenuto anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Le migliori olive da tavola in Italia: tutti i premi