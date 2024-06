Gelati confezionati, svelati quali sono i migliori cornetti presenti all'interno dei supermercati italiani: la classifica stilata dal Gambero Rosso

Con l’arrivo dell’estate aumentano la voglia di gelato: in Italia si registra un incremento del consumo di gelati confezionati disponibili nei supermercati o nei bar.

Gli italiani li scelgono per tanti motivi: la varietà dei formati disponibili, il prezzo contenuto, la facilità di conservazione e la possibilità di reperire informazioni sui valori nutrizionali. Sono diversi i gelati confezionati preferiti dagli italiani: si va dalle vaschette ai biscotti, passando per i gelati sullo stecco.

Tra le tipologie di gelato più amate del nostro Paese ci sono anche i coni, chiamati generalmente cornetti: una vera e propria istituzione, basti pensare che i coni sono stati i primi gelati da passeggio a essere riprodotti dall’industria alimentare. Il Gambero Rosso ha stilato la classifica che mette in fila i migliori cornetti presenti all’interno dei supermercati italiani, tra grandi classici e nuovi prodotti.

Gelati confezionati, i migliori cornetti del supermercato

In cima alla classifica dei migliori cornetti gelato disponibili sugli scaffali dei supermercati troviamo due prodotti: uno di questi è il Kinder Bueno Cono di Ferrero, la multinazionale dolciaria eletta come una delle aziende con la migliore reputazione in Italia.

Il cono riprende il gusto del Kinder Bueno, andando a riproporre fedelmente i sapori dello snack originale. Prima posizione ex aequo per un’icona senza tempo: il mitico Cornetto Algida, nato nel 1959 come gelato artigianale per poi diventare uno dei prodotti confezionati più consumati di tutto il Paese.

In seconda posizione troviamo il Cono Pistacchio di Grom, azienda torinese che si distingue per l’utilizzo di pochi ingredienti e di materie di prima di qualità. Per il Gambero Rosso il pistacchio si esprime in modo nitido e gustoso, andando a intrecciarsi in maniera accattivante con il cioccolato.

Gradino più basso del podio per il Kit Kat cono vaniglia e cacao di Nestlé: come per il cono di Ferrero, anche questo cornetto riproduce il gusto di un famoso snack. Secondo gli esperti del Gambero Rosso è un prodotto ben concepito con una buona texture.

Posizione numero quattro per un altro prodotto di Nestlè: stavolta si tratta del Maxibon vaniglia e caramello che a differenza di altri competitor, al posto della classica cialda presenta un biscotto dai toni leggermente salati. Al quinto posto troviamo Il Gelato di Valsoia, un cono rivolto a chi è intollerante al lattosio ma apprezzato da una grande fetta di consumatori. In sesta posizione, invece, si piazza il Cinque Stelle Croccantino di Sammontana.

Nella classifica stilata dal Gambero Rosso e dedicata ai migliori coni gelato presenti sugli scaffali dei supermercati, al settimo posto c’è Pan di Stelle Il Cono Gelato: il prodotto di Barilla riprende uno dei migliori biscotti da colazione, facendosi apprezzare per un cono non eccessivamente dolce.

Chiude la graduatoria Amando di Sammontana, nella versione con gelato alla vaniglia variegato al cacao e nocciola: prodotto con latte di mandorla, rappresenta un’alternativa vegetariana ai classici gelati e a quelli che prodotti con la soia.

La classifica