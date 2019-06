Quali sono le migliori esperienze, tour e attività prenotabili in Italia secondo i viaggiatori di tutto il mondo?

A dare la risposta a questa domanda i Travelers’ Choice® Experiences di TripAdvisor, edizione 2019. I vincitori sono stati determinati grazie a un algoritmo che ha preso in considerazione le recensioni, le opinioni e la popolarità dei business per i viaggiatori nel corso dell’ultimo anno.

Se si guarda alla classifica internazionale sul podio mondiale spuntano due italiane, più precisamente in prima e terza posizione. A Roma si trova l’esperienza più amata al mondo vincitrice dei premi Travelers’ Choice Experiences 2019: un tour con biglietto saltafila che prevede visita guidata ai Musei Vaticani, Basilica di San Pietro, Cappella Sistina, mentre la medaglia di bronzo va al Giro turistico di un giorno in Toscana.

Se invece si guarda la classifica nazionale l’indice di gradimento maggiore lo dà l’esperienza enogastronomica. Nella Top 10 italiana infatti emerge che è proprio questo comparto ad attirare l’interesse e l’apprezzamento dei viaggiatori internazionali. Ben 5 delle 10 esperienze presenti nella classifica italiana appartengono infatti a questa specifica categoria.

A rappresentare il settore, tra i vincitori nazionali dei premi Travelers’ Choice Experiences, troviamo la Toscana con 2 esperienze e Lazio, Emilia Romagna e Sicilia con un’esperienza premiata a testa.

Ecco la classifica italiana. Al primo posto vi è “Saltafila: Musei Vaticani, Basilica di San Pietro, Cappella Sistina e passaggio a categoria superiore per piccoli gruppi” – Lazio. La seconda posizione invece è del “Giro turistico di un giorno in Toscana”. Al terzo posto si trova la “Lezione sulla pizza e sul gelato in un casolare toscano da Firenze” – Toscana.

Usciamo dalla zona podio con il “Tour per piccoli gruppi dei sotterranei del Colosseo e della Roma antica” – Lazio. Quinta posizione sempre nella Capitale con il “Tour gastronomico di Roma al tramonto, nel rione Prati” – Lazio. Si sale nel nord con una location amata da star del calibro di George Clooney con il “Tour in Kayak del Lago di Como da Bellagio” – Lombardia in sesta posizione. Settimo posto per la “Degustazione di Chianti: formaggio toscano, vino e pranzo con partenza da Firenze” – Toscana. Alla scoperta delle bellezze del sud con l’ottava posizione occupata dal “Tour a piedi di Palermo con assaggio di street food”– Sicilia. Nono posto per “Bologna Food Experience: visite nelle fabbriche agroalimentari, con pranzo gourmet e degustazione di vini” – Emilia Romagna. Infine in decima posizione “Venezia Leggendaria: la Basilica di San Marco e Palazzo Ducale” – Veneto.