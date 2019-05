Un invito stellare, è proprio il caso di dirlo, nel nostro Paese e più precisamente sulle sponde di uno dei suoi laghi più famosi: quello di Como in Lombardia. A inviarlo a tutto il mondo è stato l’attore George Clooney, con un obiettivo ben preciso e benefico.

Ovvero quello di sostenere la Clooney Foundation for Justice con cui lui e la moglie si battono contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo: e il progetto è un vero e proprio concorso di beneficenza, fatto attraverso la piattaforma Omaze, allo scopo di raccogliere fondi.

L’invito è valido per due persone e nel pacchetto è previsto anche del tempo in compagnia del celebre attore Hollywoodiano e della moglie Amal Clooney nella villa a Laglio, sul Lago di Como, infatti come altre star anche loro hanno una residenza nel Bel Paese. E poi pasto a base di prodotti tipici del territorio come pane, salumi, formaggio e prosecco, foto con i Clooney, vista del celebre lago, volo per l’Italia e sistemazione in hotel 4 stelle.

E se lo scopo è quello di fare del bene, sostenendo la fondazione che hanno creato, nel video di promozione non manca la celebre ironia dell’attore, uno dei suoi ormai noti punti di forza. Infatti è lui stesso a scherzare sulla sua popolarità offuscata da quella della moglie: “Ciao sono George Clooney – dice nel video di presentazione – e sono qui per invitarti in Italia insieme a mia moglie”. Poi il regista lo ferma dicendogli di attenersi alle battute e ricominciare e lui legge il testo corretto: “Ciao, sono il marito di Amal Clooney, George, e vogliamo invitarvi con noi sul Lago di Como”.

Il video prosegue con questo stile ironico e divertente anche nelle battute seguenti, quando il regista gli spiega che il punto di forza è proprio Amal, così si va avanti continuando a giocare sulla fama della moglie dell’attore, molto nota in tutto il mondo per essere un avvocato specializzato in diritto internazionale e diritti umani.

Così Clooney continua: “Immaginate. Voi e Amal con un calice di vino che parlate di attualità mentre io, suo marito, vi servo il pranzo in silenzio. Ma davvero? A questo punto diciamo direttamente che ci sarà solo Amal, senza di me!”. “Una fantastica idea” replica il regista. E George: “Io scherzavo”.

Lo scherzo continua con Clooney che elenca i vari motivi per cui anche lui è famoso, tirando in ballo anche la storica – e ben nota – amicizia con un altro sex symbol del grande schermo: Brad Pitt. Insomma un tono scanzonato che però non toglie valore al progetto: “Andate sulla piattaforma Omaze e donate. Vi aspettiamo” conclude.

Più alta sarà la donazione, attraverso Omaze, maggiore sarà la possibilità di vincere. Appuntamento a metà luglio.