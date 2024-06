Qual è il mare più pulito d'Italia? La classifica delle regioni

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Nello scegliere la meta delle prossime vacanze, ora abbiamo qualche informazione in più: il nuovo report del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), attraverso i dati raccolti dal monitoraggio delle acque balneari in Italia, stila la classifica delle regioni dove il mare è più pulito. L’indagine tiene conto solamente i tratti di costa destinati alla balneazione, lungo i quali sono stati effettuati, nel corso del 2023, più di 28mila campionamenti d’acqua.

Sono due gli indicatori biologici in base ai quali viene stabilità la balneabilità dell’acqua: la concentrazione di Escherichia coli e quella degli enterococchi intestinali. Dall’analisi dei dati, emerge la classifica dei mari più puliti d’Italia, suddivisi per regione (resta esclusa la Sicilia, perché il sistema sanitario regionale a cui è affidata la raccolta delle informazioni non ha ancora reso disponibili i risultati dei monitoraggi).