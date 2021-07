L’Italia è un paese che vanta circa 7000 km di costa caratterizzati da splendidi paesaggi naturali, panorami mozzafiato e spiagge paradisiache. Anche quest’anno le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) hanno eseguito le verifiche sulle acque che bagnano la coste del nostro paese rivelando quali regioni italiane hanno i mari più puliti.

Mare più pulito d’Italia: la classifica

Dove si trova il mare più pulito in Italia? A questa domanda hanno risposto i tecnici dell’ARPA che hanno analizzato le acque del nostro paese. Dopo un attento lavoro di controllo e monitoraggio la regione Puglia si è classificata prima in Italia per la qualità delle sue acque di balneazione. Secondo i recenti dati le acque pugliesi destinate alla balneazione hanno ottenuto la classificazione “eccellente” nel 99,8% dei punti controllati. Sulle acque pugliesi stati eseguiti più di 4000 campionamenti e 9000 analisi di laboratorio. La classifica vede poi al secondo e al terzo posto Toscana e Sardegna, entrambe con qualità “eccellente” nel 98,5% dei casi.

Il lavoro di Arpa è quello di monitorare le acque nei punti-stazione e di valutare i diversi parametri. I campioni di acqua raccolti vengono poi analizzati in laboratorio dove viene misurata la carica batterica su due parametri microbiologici, ovvero gli “Enterococchi intestinali” e “l’Escherichia coli”, che sono rilevatori di inquinamento di origine fecale.

Questo controllo nasce dalla direttiva comunitaria 2006/7/CE, che fissa delle regole per la classificazione delle acque in tutta la Comunità Europea secondo quattro livelli di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa.

I dati di quest’anno sono stati presentati in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che si è detto orgoglioso del successo ottenuto dalla sua regione che fino a qualche anno fa non poteva vantare questi risultati.