Il gruppo Kering l'anno scorso aveva comprato uno storico palazzo in via Monte Napoleone per più di un miliardo e ora si appresta a rivenderlo

Via Monte Napoleone è da decenni il simbolo del lusso e dell’alta moda a Milano. Situata nel cuore del Quadrilatero della Moda, questa strada ospita le boutique più prestigiose dei marchi internazionali e attira turisti e appassionati di shopping di alto livello da tutto il mondo. Proprio in via Monte Napoleone 8 il gruppo Kering aveva acquistato un anno fa da Blackstone per oltre 1 miliardo di euro un palazzo storico. Ora il gruppo del lusso francese sembra volerlo rivendere.

Kering vende palazzo storico in via Monte Napoleone

Kering è uno dei più grandi gruppi del lusso a livello mondiale. Fondato nel 1963 da François Pinault, il gruppo francese possiede alcuni dei marchi più prestigiosi nel settore della moda e degli accessori. Tra i brand sotto il suo controllo figurano Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Pomellato, Alexander McQueen e molti altri. Negli ultimi anni, il gruppo ha investito massicciamente in immobili di lusso, acquisendo proprietà in alcune delle vie più esclusive al mondo. Tra gli immobili acquistati l’anno scorso ce n’è anche uno in via Monte Napoleone che è stato acquisito per 1,3 miliardi, pari a circa 110mila euro al metro quadro. All’epoca la cosa aveva fatto scalpore perché si trattava della più alta cifra mai investita su un singolo edificio in Italia.

Ora Kering ha rimesso in vendita questa proprietà. Si tratta di uno dei palazzi più prestigiosi della città: un palazzo settecentesco su 5 piani. La superficie lorda è di 11.800 metri quadrati mentre la superficie commerciale è di 5.000 metri quadrati. L’edificio, tra l’altro, ospita al suo interno diverse boutique di lusso, tra cui una grande boutique di Yves Saint Laurent, il negozio di Prada e la boutique di orologi di Le Coultre. Tra gli inquilini c’è anche la storica pasticceria Cova, che potrebbe presto spostarsi per lasciare spazio a un nuovo negozio di Gucci. Al momento non è nota la cifra di vendita ma si sa già che il gruppo con sede a Parigi si sta muovendo per trovare un partner interessato all’investimento.

Via Monte Napoleone è la strada del lusso più cara al mondo

Non tutti sanno che via Monte Napoleone a Milano è la strada del lusso più costosa al mondo per canone d’affitto. La società di consulenza immobiliare Cushman & Wakefield realizza ogni anno analisi sugli affitti delle principali strade dello shopping al mondo. Da anni via Monte Napoleone aveva raggiunto il primo posto in Europa per l’alto costo degli affitti. Dall’anno scorso, però, questa strada è diventata ufficialmente la via dello shopping più cara al mondo. Dalla ricerca pubblicata a novembre 2024 emerge che via Monte Napoleone ha scalzato dalla vetta della classifica delle strade più care l’Upper 5th Avenue di New York.

Solo a seguire ci sono vie iconiche come New Bond Street a Londra e gli Champs-Élysées di Parigi. Gli affitti lungo via Monte Napoleone hanno toccato i 20.000 euro al metro quadro all’anno, registrando un aumento del 30% negli ultimi due anni. Oltre a essere una delle fashion street con gli affitti più elevati al mondo, la storica via della moda milanese è anche tra quelle che registrano gli scontrini più alti nei negozi di lusso. Basta solo pensare che nel 2023 chi ha fatto acquisti nei negozi di via Monte Napoleone a Milano ha speso in media 2.350 euro a testa.