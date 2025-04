Sarebbe in corso una trattativa per la cessione dello storico palazzo di via Monte Napoleone a Milano acquistato un anno fa per 1,3 miliardi di euro

Il fondo sovrano del Qatar avrebbe messo di mira il palazzo da 1,3 miliardi di via Monte Napoleone a Milano: sarebbe partita una trattativa per investire nella società di Kering che è proprietaria dell’edificio situato nel quadrilatero della moda.

Milano, il palazzo da 1,3 miliardi nel mirino del Qatar

Il gruppo Kering ha acquistato l’edificio di via Monte Napoleone un anno fa, versando 1,3 miliardi di euro dal fondo Blackstone per quello che è stato il più grande investimento in un singolo palazzo nella storia d’Italia.

Il mercato del lusso ha dovuto però fare i conti con una brusca frenata che potrebbe trasformarsi in una crisi causata dalla guerra commerciale. Kering ha avviato un piano di valorizzazione del suo portafoglio di immobili sparsi per le Capitali mondiali del lusso: nel mese di gennaio, per esempio, al fondo Adrian è stato ceduto il 60% di tre edifici di Place Vendome e Avenue Montaigne a Parigi, in un’operazione da circa 837 milioni di euro.

Il piano attuato da Kering a Parigi dovrebbe essere replicato anche a New York e Milano e tra l’acquirente più accreditato per rilevare l’edificio di via Monte Napoleone sarebbe il fondo del Qatar che conosce bene sia il gruppo francese, con cui ha venduto nel 2023 il 30% di Valentino attraverso il fondo Mayhoola, sia il mercato immobiliare italiano, dove ha investito ingenti somme in edifici di pregio.

L’edificio di via Monte Napoleone

Quello finito nel mirino del fondo di investimento del Qatar è lo storico palazzo che si trova in via Monte Napoleone 8 nel quadrilatero della moda, una delle zone più costose di Milano.

Il palazzo in questione, fino a pochi anni fa, era nella disponibilità della Reale Compagnia Italiana, il portafoglio immobiliare dell’aristocrazia lombarda che successivamente; in seguito ci fu però una cessione alla società finanziaria Blackstone. L’edificio, situato al civico numero 8 di via Monte Napoleone, si sviluppa su 5 piani: la sua superficie lorda è pari a 11.8000 metri quadrati, mentre la superficie commerciale arriva a circa 5.000 metri quadrati.

Allo stato attuale delle cose il palazzo milanese ospita, tra gli altri, diversi marchi del settore del lusso (alcuni dei quali appartenenti proprio alla scuderia di Kering) come Cova, Prada, Yves Saint Laurent e gli orologi di Le Coultre. Situato in uan zona che definire strategia sarebbe un eufemismo, il palazzo viene preso d’assalto dalle maison del luxury: i suoi spazi vengono affittati solitamente con contratti che hanno la durata media di 9 anni.

Dal 2024 il palazzo è diventato di proprietà di Kering: il gruppo internazionale operante nel settore del lusso, con sede principale a Parigi, ha sborsato la cifra record di 1,3 miliardi di euro per accaparrarsi lo storico edificio nella via che rappresenta il cuore pulsante della moda milanese.

Sono diversi i marchi controllati da Kering: da Gucci, presente nella classifica dei brand italiani di maggiore valore nel 2025, a Yves Saint Laurent, passando per Boucheron, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Qeelin, Dodo, Pomellato e Ginore 1735. A partire dall’anno 2005 la società è guidata da Francois-Henri Pinault, figlio del fondatore Francois Pinault: risale al 2013 il cambio di nome che ha portato al passaggio in Kering.