Il caso Roccaraso e Rita De Crescenzo finiscono sul Guardian

Il caso Roccaraso e della star di TikTok Rita De Crescenzo ha fatto ha varcato i confini nazionali ed è finito anche sul Guardian: cosa è successo

Il caso di Roccaraso, località dell’Alto Sangro “invasa” da turisti provenienti dalla Campania anche per via dei tanti video condivisi dalla star di TikTok Rita De Crescenzo, ha varcato i confini nazionali, finendo sul Guardian e su altre testate della stampa straniera.

Il caso Roccaraso è finito anche sul Guardian

Sul Guardian è stato dedicato un articolo al caso di Roccaraso, intitolato “Italia town clamps down after TikTok star draws ‘unamanageable’ crowds” che può essere tradotto con “La città italiana chiude i battenti dopo che la star di TikTok ha attirato una folla ingestibile”.

Come si legge su ‘Agenzia DIRE’, il Guardian ha raccontato che “i turisti in gita sono stati ispirati da una TikToker nata a Napoli, Rita De Crescenzo, che ha pubblicato un video in diretta e diverse foto dalla località sciistica per i suoi 1,7 milioni di follower”.

Il quotidiano inglese ha scritto che “Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso, ha affermato che la località ha avuto giornate particolarmente affollate in passato, ma non ha mai registrato un afflusso paragonabile a quello di domenica scorsa. Ha accennato alla possibilità di chiamare l’esercito per occuparsi della questione”.

Parlando della tiktoker, il Guardian ha spiegato che Rita De Crescenzo, che vanta anche più di 400.000 follower su Instagram oltre a quelli di TikTok, “ha negato ogni responsabilità per il sovraffollamento” e ha “promesso di tornare a Roccaraso con ancora più persone”.

Cosa è successo nel comprensorio abruzzese

La vicenda risale alla giornata di domenica 26 gennaio 2025, quando a Roccaraso sono arrivati diversi bus, molti provenienti da Napoli e dintorni: a contribuire all’arrivo dei tanti turisti campani sarebbero stati alcuni video postati sui social da Rita De Crescenzo.

Mostrando le bellezze di Roccaraso dal suo profilo di TikTok che vanta 1,7 milioni di seguaci, la De Crescenzo ha messo in vetrina la località, attirando così tanti turisti da mandare “in tilt” una delle mete sciistiche più famose d’Abruzzo.

Qualcuno sul web hanno mosso anche delle critiche nei confronti della TikToker e c’è chi la ritiene responsabile per i disagi avvenuti a Roccaraso. Intervistata da ‘RaiNews24’, la De Crescenzo ha dichiarato:

“Non è colpa mia se la gente si comporta male, io faccio i video ovunque vada ma non ci guadagno nulla. Critiche sui social? Io non ne ho ricevute, le critiche comunque fanno crescere, l’importante è che se ne parli. Se rifarei i video su Roccaraso? Io non ho fatto nulla di male, faccio video dovunque, cosa ho sbagliato? La settimana prossima sarò di nuovo a Roccaraso e farò i video che faccio sempre, non sono io a dire alle persone di comportarsi male”.

La stessa Rita De Crescenzo, in un video rivolto “a tutti i giornalisti e le televisioni del mondo” pubblicato su TikTok, ha spiegato: “Come avete ben visto dai social, sono finita su tutte le piattaforme e tutti i giornali. Io ho fatto dei video su TikTok per mostrare dove sono stata a Roccaraso insieme alla mia famiglia, ma non sono stata io a bloccare Roccaraso. Dai miei video i follower hanno visto quanto si sta bene a Roccaraso, ma non sono stata io a bloccarla”.