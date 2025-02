Ovindoli potrebbe diventare la nuova Roccaraso dopo l'annuncio dell'influencer campana Rita De Crescenzo di aver scelto questa località abruzzese

Domenica 26 gennaio la celebre località sciistica di Roccaraso, in Abruzzo, si è trovata al centro di un’ondata di turismo senza precedenti. Oltre 12.000 persone, arrivate a bordo di circa 250 pullman, sono arrivate presso la stazione sciistica, causando ingorghi stradali, sovraffollamento delle piste e disagi ai residenti. La maggior parte dei visitatori erano parte di gruppi organizzati provenienti da Napoli e dintorni. Secondo alcuni il flusso di turisti sarebbe stato incentivato da alcuni video virali pubblicati su TikTok da Rita De Crescenzo, influencer napoletana seguita da 1,7 milioni di follower. L’evento ha scatenato numerose polemiche. Se da un lato l’afflusso di turisti ha portato un’importante boccata d’ossigeno all’economia locale, dall’altro ha reso ingestibile la situazione logistica. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha dovuto prendere provvedimenti immediati, imponendo un tetto massimo di 100 pullman nei fine settimana e l’obbligo di prenotazione anticipata per regolamentare l’accesso.

Ovindoli sarà la nuova Roccaraso?

Il caso di Roccaraso che è stato al centro delle pagine di giornali italiani per giorni ha fatto scalpore anche a livello internazionale. Il quotidiano britannico “The Guardian” ha dedicato un articolo alla vicenda, intitolato: “Italian town clamps down after TikTok star draws unmanageable crowds” (“Città italiana chiude i battenti dopo che la star di TikTok ha attirato una folla ingestibile”).

Rita De Crescenzo, influencer campana famosa per il suo stile spontaneo e le sue dirette sui social, è finita nel mirino delle critiche. Secondo molti utenti e residenti sarebbe stata proprio lei, con i suoi video, a promuovere Roccaraso come meta turistica, scatenando un vero e proprio assalto alla località sciistica. L’influencer ha respinto ogni accusa sin dall’inizio. Quest’ultimo fine settimana, inoltre, non si è vista a Roccaraso e si è ancora una volta difesa dalle accuse affermando: “Non prendo soldi dalle agenzie, senza di me non ci sono invasioni. Ora vado a Ovindoli”.

Nonostante il polverone mediatico, la situazione è parzialmente rientrata quest’ultima domenica con il numero di pullman diretti a Roccaraso che si è ridotto drasticamente: da 250 a soli 40. Questo sarebbe avvenuto non solo grazie ai provvedimenti introdotti dall’amministrazione di Roccaraso. Secondo alcuni è stata complice anche la nebbia, lo scioglimento della neve e la partita del Napoli contro la Roma che si è giocata domenica.

Le dichiarazioni del sindaco di Ovindoli

Rita De Crescenzo ha annunciato una nuova meta per il turismo: Ovindoli, un’altra rinomata località sciistica in Abruzzo. Situata a circa 200 chilometri da Napoli, Ovindoli è più lontana rispetto a Roccaraso ma comunque facilmente raggiungibile.

Il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, ha commentato l’annuncio dell’influencer in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’: “Noi non siamo come Roccaraso: abbiamo ampi spazi per ricevere l’ondata di turisti. E del resto siamo preparati”. Ha poi aggiunto che Ovindoli è abituata ad accogliere molti visitatori, soprattutto provenienti da Roma nei fine settimana, e che la logistica della zona, quindi, è pronta a gestire grandi numeri.

Il primo cittadino di Ovindoli poi parla anche della gestione dei bus turistici: “A mio modesto giudizio abbiamo tutta la possibilità di farli parcheggiare. Parlo di Val d’Arano, dell’Altopiano delle Rocche. Parliamoci chiaramente: Ovindoli ha un solo problema che è quello dei servizi. È una questione di gigantesca importanza e del resto l’eco è arrivata fin qui da Roccaraso.”