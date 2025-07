Haaland del Manchester City in vacanza a Roma: i luoghi visitati

Erling Haaland è in vacanza a Roma con la compagna, visita i luoghi simbolo della città e partecipa a eventi di moda tra monumenti, foto e sfilate

L’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, è tornato in Italia per una breve pausa estiva, scegliendo come meta la Capitale. Non è la prima volta che il calciatore norvegese visita il Bel Paese durante l’off season, ma questa volta la sua presenza ha destato particolare attenzione, anche per la natura ufficiale di alcuni appuntamenti e la visibilità sui social. Al suo fianco, come di consueto, la compagna Isabel Haugseng Johansen.

Dove è stato avvistato Haaland durante il soggiorno a Roma

Le immagini delle giornate romane sono circolate attraverso i canali istituzionali e privati, che hanno documentato il passaggio dell’attaccante per alcune delle tappe più iconiche della città, tra itinerari turistici e momenti legati alla moda.

Nel corso della sua permanenza a Roma, Haaland ha visitato alcuni tra i luoghi simbolo del centro storico. In compagnia della fidanzata e dell’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma, Alessandro Onorato, il calciatore ha raggiunto in van Piazza di Spagna, per poi proseguire a piedi fino a Piazza del Popolo, passando per via del Babuino.

La coppia ha fatto tappa anche alla Fontana di Trevi, dove si è concessa il gesto tradizionale del lancio della monetina. A seguire, pranzo al ristorante Dal Bolognese, locale rinomato a pochi passi da Piazza del Popolo, e visita privata al museo sotterraneo dell’Hotel Harry’s Trevi, tra i più esclusivi della Capitale.

Durante gli spostamenti, Haaland e Isabel sono stati spesso riconosciuti dai passanti e si sono resi disponibili a scattare foto con i fan. Alcuni contenuti sono stati condivisi direttamente dai profili Instagram dell’assessore Onorato e dello stesso Haaland, che ha documentato parte del viaggio con immagini e frasi ironiche.

Il soggiorno romano è coinciso con uno degli eventi mondani dell’estate: la sfilata Alta Moda firmata Dolce & Gabbana a Palazzo Farnese. La partecipazione di Haaland all’evento non è casuale, data la lunga amicizia con i due stilisti.

Perché Haaland sceglie spesso l’Italia per le sue vacanze

Quella di Roma è solo una delle tante tappe italiane toccate da Haaland negli ultimi anni. L’attaccante ha spesso scelto l’Italia per brevi soggiorni, eventi di moda o semplici momenti di relax. Nel 2024 era stato avvistato a Capri, dove aveva trascorso alcuni giorni insieme all’amico calciatore Erik Botheim; da lì, si era poi spostato a Foggia, diretto verso il Gargano.

A gennaio dello stesso anno, Haaland aveva fatto tappa in Umbria, ospite del noto imprenditore Brunello Cucinelli a Solomeo, frazione del comune di Corciano; durante la visita aveva pranzato con alcune specialità locali, tra cui torta al testo, pasta al pomodoro e tagliata.

Nel 2023, l’attaccante era stato tra gli ospiti d’onore delle sfilate estive di Dolce & Gabbana a Ostuni e Alberobello, in Puglia. Sempre in quella occasione, aveva pubblicato contenuti sui suoi canali social ringraziando in italiano con l’espressione “una splendida serata”.

In precedenza, nel 2022, Haaland era stato a Maranello, in Emilia, per acquistare una Ferrari. Durante la visita si era fermato al ristorante Montana di Fiorano Modenese, dove aveva lasciato una dedica alla cuoca, definendo la sua pasta “la più buona mai mangiata”.

Il rapporto tra il calciatore e l’Italia è legato anche a due figure centrali nella sua carriera: Mino Raiola, lo storico procuratore scomparso nel 2022, e Mario Pafundi, il fisioterapista personale di Haaland, originario della Basilicata.

In più occasioni, inoltre, Haaland ha condiviso sui social la sua passione per la cucina italiana, dichiarando di avere un ristorante preferito anche a Manchester, dove ordina spesso orecchiette.