Quando manca sempre meno all’inizio del Festival, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha risposto a chi ha sollevato preoccupazioni per l’arrivo dei fan dei tanti rapper che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Per il primo cittadino della località ligure non esiste alcun problema e la macchina organizzativa della kermesse musicale, se mai dovessero presentarsi delle criticità, è pronta ad affrontarle.

Fan dei rapper a Sanremo: il sindaco non ha dubbi

Nessun dubbio per Alessandro Mager: il sindaco di Sanremo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Adnkronos’, si è detto non preoccupato per l’arrivo dei fan al seguito dei rapper in gara al Festival, il primo da quando è stato eletto sindaco. I preparativi per la manifestazione musicale più attesa dell’anno proseguono a gonfie vele, con la città che sulla scia delle edizioni precedenti è già sold out da tempo in quanto a prenotazioni e presenze.

“Preoccupazioni per la sicurezza della città a causa dei fan di rapper e trapper in arrivo? Lo escluderei – ha dichiarato il primo cittadino – è chiaro che quando sono attese decine di migliaia di persone qualcuno che è un po’ più propenso a fare ‘casino’ c’è sempre, ma l’apparato di sicurezza a cui stiamo lavorando è tale da consentire la neutralizzazione immediata di qualsiasi forma di maleducazione”.

Il sindaco è entrato più nello specifico, affrontando anche due temi molto caldi legati ai rapper in gara a Sanremo: il ritiro dal Festival di Emis Killa e le polemiche per alcuni testi di Tony Effe che hanno portato alla sua esclusione dal Concerto di Capodanno a Roma.

Su Emis Killa, Mager ha dichiarato: “Considerando la situazione che sta vivendo, credo abbia fatto bene e che sia opportuno che non si presenti sul palco”. Riguardo a Tony Effe, il sindaco si è espresso così: “Quando mi è stato chiesto cosa ne pensassi ho subito detto che le scelte artistiche riguardavano il direttore artistico del festival Carlo Conti, e lui ha assicurato che la canzone del rapper non ha nulla a che fare con la violenza, quindi non c’è da preoccuparsi”.

I preparativi per il Festival

Sui preparativi per il Festival di Sanremo 2025, il sindaco ha dichiarato che il comune “sta lavorando per presentare una città pulita, accogliente, come è sempre ma in questo periodo ancora di più” e che le prenotazioni “sono sold out da tempo, trovare un posto in città e nei dintorni è praticamente impossibile”.

Alla domanda su dove vedrà il Festival, il sindaco ha spiegato che nella serata inaugurale di martedì sarà in prima fila al Teatro Ariston, nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì lo guarderà da casa, mentre il sabato, per la finalissima, sarà nuovamente in prima fila.

Nel corso della lunga intervista, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha parlato anche dei suoi cantanti preferiti in gara, rivelando per chi farà il tifo: “Il mio preferito tra i big? Io ho 67 anni, quindi sono di una generazione passata. A me piace molto Giorgia, se devo indicare qualche artista che amo, è lei”.