Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, il rifugio perfetto per una coolcation alpina d'eccellenza

Vacanze al fresco al Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, una fuga perfetta per resistere al caldo e rigenerarsi tra natura e relax

Nel cuore dell’Alto Adige, dove le vette dolomitiche sfiorano il cielo azzurro, si trova un gioiello dell’ospitalità italiana che riscrive la definizione di vacanza in montagna. Il Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof, situato a 1.300 metri sul livello del mare nel caratteristico villaggio di Valles, rappresenta l’essenza perfetta della coolcation alpina – quella tendenza sempre più ricercata di sfuggire al caldo estivo per rifugiarsi in destinazioni montane dove l’aria fresca e la natura incontaminata propongono un ristoro naturale per corpo e anima.

Un’oasi di benessere tra le montagne

L’hotel si distingue per la sua posizione strategica nell’area sciistica ed escursionistica di Rio Pusteria, dove la natura circostante diventa protagonista assoluta di ogni esperienza. Il concetto di coolcation assume così una dimensione completamente nuova: non si tratta solo lasciarsi il caldo alle spalle, ma di immergersi in un ambiente dove ogni respiro è rigenerante e ogni vista è un’opera d’arte naturale.

La recente ristrutturazione ha valorizzato ulteriormente questa filosofia del benessere, introducendo spazi pensati per soddisfare ogni esigenza. La nuova sala relax, con i suoi arredi contemporanei che dialogano armoniosamente con l’ambiente alpino, mette a disposizione un comfort superiore per momenti di puro relax. La terrazza solarium poi, completamente rinnovata con uno stile raffinato, diventa l’angolo perfetto per ammirare i panorami mozzafiato che si susseguono durante le diverse ore del giorno.

Un paradiso per famiglie

Ciò che rende davvero speciale il Falkensteinerhof è la sua attenzione alle famiglie, con un’offerta che trasforma ogni soggiorno in una vacanza da ricordare per ospiti di ogni età. I bambini fino a 2,9 anni soggiornano gratuitamente, mentre quelli più grandi beneficiano di tariffe ridotte, rendendo la montagna accessibile a tutti.

La nuova area bambini rappresenta un piccolo mondo magico dove l’immaginazione prende vita: uno spazio giochi indoor in perfetto stile naturale, con una parete da arrampicata che sfida i piccoli esploratori, un banco da lavoro dove dar sfogo alla creatività e una cucina giocattolo per giocare a essere chef.

Per i ragazzi più grandi, la nuova Youth Lounge dispone di una chill lounge e un angolo gaming attrezzato con PS5 e Nintendo Switch per un perfetto equilibrio tra relax e divertimento tecnologico.

L’assistenza per bambini, garantita sei giorni alla settimana durante le ferie, permette ai genitori di godersi momenti di relax, mentre i menu speciali per piccoli buongustai introducono i più giovani ai sapori autentici dell’Alto Adige in modo divertente e coinvolgente.

Vivere l’Alto Adige senza limiti

Il Falkensteinerhof si distingue per la sua capacità di far vivere l’Alto Adige in modo vero e sostenibile. La filosofia “arrivare e scoprire l’Alto Adige, ogni giorno e senza auto” diventa realtà grazie alla AlmencardPlus, che propone l’utilizzo gratuito di tutti gli impianti di risalita dal 29 maggio all’11 luglio e dal 15 settembre al 4 novembre, oltre ai trasporti pubblici della regione turistica. Nel periodo dal 12 luglio al 14 settembre, gli ospiti beneficiano di sconti significativi che rendono ogni escursione ancora più accessibile.

Questa strategia non solo riduce l’impatto ambientale, ma permette di immergersi completamente nell’esperienza montana, scoprendo angoli nascosti e panorami che solo i mezzi pubblici locali sanno raggiungere con il giusto ritmo. La card dà inoltre accesso a una serie di offerte esclusive e attività gratuite nella Regione, moltiplicando le opportunità di scoperta senza vincoli economici.

Un viaggio gastronomico tra tradizione e rivisitazione

La proposta culinaria del Falkensteinerhof rappresenta un vero e proprio viaggio sensoriale dove l’Alto Adige prende letteralmente per la gola. Il concetto di alpino e mediterraneo convivono per dare vita a un’alchimia perfetta tra la cucina regionale inimitabile e raffinati tocchi gourmet.

La formula pensione Falkensteiner a 3/4 leva l’esperienza gastronomica a livelli superiori. Ogni giornata inizia con una sontuosa colazione a buffet che celebra i sapori del territorio, prosegue con uno spuntino pomeridiano che accompagna i momenti di relax, per culminare in un raffinato menu serale à la carte dove ogni piatto è un’opera d’arte.

La cucina diventa così un ponte tra culture, dove ogni proposta racconta la storia di un territorio ricco di contaminazioni e tradizioni secolari.

Acquapura SPA, benessere allo stato puro

L’area wellness Acquapura SPA & Wellness è la punta di diamante del Falkensteinerhof, un’oasi di benessere che si estende su 1.500 metri quadrati di puro relax. La piscina interna ed esterna riscaldata permette un’esperienza di benessere completa, dove il contrasto tra l’acqua calda e l’aria fresca montana crea una sensazione di rigenerazione profonda.

Il vero gioiello è l’articolata area sauna, sapientemente suddivisa per soddisfare ogni esigenza: la zona Adults Only assicura intimità e pace assoluta, con una sauna emozionale che stimola i sensi, una tradizionale sauna finlandese per purificare il corpo, una sauna alle erbe che unisce i benefici del calore a quelli della natura, e un bagno turco avvolgente. Le famiglie possono godere di una sauna dedicata e di aree relax pensate per condividere momenti di benessere anche con i più piccoli, mentre gli spazi all’aperto amplificano la connessione con la natura circostante.

Ogni ospite riceve una borsa benessere completa di accappatoio, asciugamani e pantofole per tutta la durata del soggiorno, trasformando ogni visita alla spa in un rituale di puro comfort. L’architettura della spa dialoga perfettamente con l’ambiente circostante, creando un continuum visivo tra interno ed esterno che amplifica i benefici del relax.

Le migliori offerte per l’estate 2025

L’estate 2025 al Falkensteinerhof si presenta come un’opportunità imperdibile per vivere la magia dell’Alto Adige con un valore aggiunto davvero speciale. Il Summer Bonus, previsto per le prenotazioni fino al 31 luglio per soggiorni dal 13 giugno al 13 settembre, offre un bonus esclusivo di 30 euro per camera a notte, automaticamente detratto al momento della prenotazione per rendere l’esperienza ancora più accessibile.

Questo vantaggio, combinabile con tutti i benefit del club, trasforma ogni soggiorno di almeno due notti in un’occasione per scoprire l’essenza più vero della coolcation alpina, dove ogni euro risparmiato diventa un investimento in momenti di puro benessere tra le vette dolomitiche.