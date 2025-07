PROMO

Vacanze lontane dal caldo al Falkensteiner Hotel Antholz, il paradiso per soli adulti tra benessere di lusso e natura incontaminata

Nel cuore pulsante del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, dove le cime dolomitiche accarezzano un cielo che sembra infinito, sorge il Falkensteiner Hotel Antholz, un rifugio esclusivo per soli adulti. Qui, a 1500 metri di altitudine, la natura diventa protagonista assoluta di un’esperienza di soggiorno che va ben oltre il semplice alloggio.

La magia della coolcation garantita

Quando l’estate si fa torrida nelle città, il Falkensteiner Hotel Antholz propone un’alternativa irresistibile: la certezza di temperature mai superiori ai 20°C di notte. Questa coolcation naturale trasforma ogni giorno in un’occasione di vero benessere, dove l’aria fresca di montagna diventa la migliore medicina per corpo e mente. L’altitudine privilegiata non è solo un dato geografico, ma una promessa di comfort climatico che rende piacevole ogni momento del soggiorno.

La filosofia adults only del Falkensteiner Hotel Antholz, inoltre, crea un’atmosfera di intimità e raffinatezza che distingue nettamente questa struttura. Ogni spazio è creato per ospitare esclusivamente adulti in un ambiente di quiete dove il relax diventa protagonista assoluto. I sussurri del vento tra gli abeti e il silenzio della montagna compongono la colonna sonora perfetta per chi cerca una fuga dalla frenesia quotidiana.

Gastronomia che celebra il territorio

Il viaggio culinario al Falkensteiner Hotel Antholz è una scoperta continua dei sapori autentici più veri in un’esperienza da ricordare. La ricca colazione del mattino prepara alle avventure della giornata, la merenda pomeridiana è invece una pausa golosa tra le attività, mentre la cena gourmet con piatti à la carte diventa il momento culminante della giornata.

Lo chef reinterpreta con maestria i piatti della tradizione altoatesina, utilizzando prodotti freschi e genuini che provengono direttamente dalla valle. Ogni portata racconta una storia di territorio e passione, accompagnata da una selezione di vini pregiati che esaltano i sapori di questa terra unica.

Acquapura SPA, il tempio del benessere

L’Acquapura SPA rappresenta il cuore pulsante del benessere all’interno del Falkensteiner Hotel Antholz. I 1.000 metri quadrati di puro relax ospitano una piscina interna e una esterna, entrambe riscaldate, che dispongono della possibilità di nuotare godendo della vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Le diverse saune, dalla sauna a vapore a quella biologica, fino al giardino con sauna finlandese, creano un percorso di purificazione che coinvolge tutti i sensi. La vasca Kneipp e la private SPA completano un’offerta che trasforma il soggiorno in un’esperienza di rigenerazione profonda.

Posizione strategica tra relax e avventura

La posizione idilliaca del Falkensteiner Hotel Antholz rappresenta il perfetto equilibrio tra tranquillità ed esperienze outdoor. Immerso in 12.000 metri quadrati di parco naturale, l’hotel è un rifugio dove il tempo cambia ritmo, ma al contempo costituisce il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.

La struttura mette a disposizione degli ospiti un completo servizio di noleggio che include zaini, bastoncini da trekking, biciclette ed e-bike per esplorare i sentieri circostanti senza preoccupazioni logistiche.

Gli amanti delle escursioni più impegnative possono dedicarsi al trekking e all’alpinismo, scoprendo le 38 cime che superano i tremila metri nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, mentre chi preferisce avventure più dolci può esplorare i sentieri fioriti e i boschi profumati con passeggiate rilassanti o romantiche escursioni al chiaro di luna.

Una delle esperienze più romantiche offerte dal Falkensteiner Hotel Antholz è l’escursione con le originali Vespe italiane. Su richiesta, viene fornito anche un cestino da picnic per rendere l’esperienza ancora più speciale. L’itinerario al Passo Stalle, attraverso la tortuosa strada del passo, conduce alla tradizionale locanda alpina Stalleralm, dove è possibile degustare specialità locali in un ambiente che sembra sospeso nel tempo.

Il Lago di Anterselva, un gioiello nascosto

A pochi passi dall’hotel si trova uno dei luoghi più spettacolari dell’Alto Adige: il Lago di Anterselva. Questo specchio d’acqua cristallina, incastonato tra le montagne, propone scenari di rara bellezza che cambiano con la luce del giorno. Una passeggiata di circa un’ora permette di circumnavigare il lago, scoprendo angoli nascosti e punti panoramici che tolgono il fiato.

Il bosco di Anterselva, adiacente all’hotel, nasconde due capanne rustiche in legno raggiungibili a piedi in pochi minuti, perfette per pic-nic esclusivi immersi nella natura. La posizione strategica dell’hotel permette inoltre di raggiungere facilmente altre meraviglie naturali della zona, come il celebre Lago di Braies, uno dei luoghi più fotografati e romantici dell’intero arco alpino, accessibile in circa 30 minuti d’auto.

Per gli spiriti contemplativi, l’hotel offre la possibilità di praticare il Forest Bathing nel bosco adiacente alla struttura, un’esperienza di immersione totale nella natura che permette di rigenerarsi e ridurre lo stress attraverso il contatto diretto con gli elementi naturali. Qui, tra il profumo degli abeti e il canto degli uccelli, si riscopre una dimensione di pace interiore che la vita moderna spesso ci nega.

Le offerte da non perdere per l’estate 2025

L’esperienza esclusiva del Falkensteiner Hotel Antholz diventa ancora più allettante grazie al Summer Bonus 2025 che rende questo rifugio alpino accessibile a chi desidera vivere una coolcation indimenticabile. Con soggiorni a partire da due notti, l’hotel dispone della possibilità di immergersi completamente nella magia di questo angolo incontaminato delle Alpi, dove ogni momento diventa un’occasione per rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio perfetto tra avventura e relax.

La prenotazione è disponibile fino al 31 luglio 2025 per viaggi che si estendono dal 13 giugno al 13 settembre 2025 per avere così l’opportunità di scegliere il periodo ideale per la propria fuga estiva. Il bonus di 30 euro per camera a notte, detratto automaticamente al momento della prenotazione, rende questo soggiorno adults only ancora più conveniente, mentre la possibilità di combinare l’offerta con i benefit del club arricchisce ulteriormente l’esperienza con vantaggi esclusivi.