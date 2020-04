La quarantena imposta per via dell’emergenza Coronavirus limita gli spostamenti degli italiani. Pur restando a casa, però, è possibile visitare i castelli e i palazzi più belli di tutta Italia. Come? Attraverso i tour virtuali disponibili online.

Da Villa Carlotta sul Lago di Como alla Reggia di Caserta, passando per il Castello Sforzesco di Milano e il Castello di Santa Severa: ecco come visitare i castelli più suggestivi di tutto il Paese senza muoversi dal salotto di casa.