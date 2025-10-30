I borghi italiani più amati e cercati online: la classifica 2025

Che si tratti di semplice curiosità o di interesse per organizzare le prossime vacanze, l’Italia e i suoi piccoli borghi continuano ad essere tra le mete più cercate dagli utenti sul web. Il nuovo report “Borghi italiani online 2025”, realizzato dall’Osservatorio Telepass in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media, ci svela quali sono i paesi che hanno ottenuto il maggior numero di ricerche online, sia dai turisti italiani che da quelli stranieri. Lo studio è stato condotto analizzando i dati raccolti tra gennaio 2021 e dicembre 2024, in modo da verificare quali sono le mete più popolari e anche quelle emergenti, per evidenziare come sta evolvendo il turismo nei piccoli borghi d’Italia.