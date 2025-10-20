L'Onu premia alcune delle migliori località rurali turistiche in tutto il mondo: per il 2025, ci sono ben 3 borghi italiani nella classifica

La quinta edizione dei Best Tourism Villages ha premiato tre splendidi borghi italiani tra i migliori al mondo, come realtà rurali e autentiche in grado di attirare turisti. Il riconoscimento è conferito dall’Onu, grazie all’iniziativa nata nel 2021 nell’ambito del Programma per il turismo e lo sviluppo rurale. “Questi borghi sono un motivo di assoluto orgoglio per l’Italia. E noi lavoreremo per valorizzarli ulteriormente” – ha affermato il Ministro del Turismo Daniela Santanché, in occasione della cerimonia che si è tenuta in Cina per annunciare i paesi presenti nell’elenco dei Best Tourism Villages 2025.

I borghi turistici italiani premiati dall’Onu nel 2025

L’Italia si distingue per genuinità e autenticità dell’esperienza turistica, ottenendo così il riconoscimento da parte di UN Tourism. “I tre borghi italiani premiati rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche capaci di preservare e promuovere valori, prodotti e stili di vita che si fondano sullo sviluppo della comunità locale, dimostrando un chiaro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità” – si legge in una nota rilasciata dal Ministero del Turismo. Ma quali sono i borghi italiani premiati dai Best Tourism Villages 2025?

Il primo è Arquà Petrarca, incantevole paesino dall’aspetto medievale situato in provincia di Padova, nell’affascinante cornice dei Colli Euganei. Il suo nome è un omaggio al celebre poeta Francesco Petrarca, che proprio qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. Premiato anche il borgo trevigiano di Asolo, cittadina fortificata dominata da una splendida rocca in ottimo stato di conservazione. Infine, l’Onu ha assegnato il suo riconoscimento a Bellano, uno dei Borghi più Belli d’Italia affacciato sulla sponda orientale del lago di Como.

Cosa sono i Best Tourism Villages 2025

A partire dal 2021, l’Onu premia alcune delle più suggestive destinazioni rurali in tutto il mondo, che si distinguono per il loro impegno nel promuovere il settore turistico. “I nostri Best Tourism Villages 2025 mettono in risalto le comunità che si impegnano per salvaguardare il proprio patrimonio culturale, preservare le proprie risorse naturali e creare opportunità economiche attraverso il turismo. Questi villaggi dimostrano che, abbracciando il turismo, possono promuovere l’inclusione sociale e costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro” – ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Turismo, Zurab Pololikashvili.

La quinta edizione ha visto oltre 270 candidature provenienti da 65 Stati membri dell’Onu, tra cui è stata effettuata un’attenta selezione. Gli esperti hanno valutato le risorse naturali e culturali, la loro promozione e tutela, lo sviluppo del turismo e l’impegno verso una sostenibilità economica, sociale e ambientale. Quest’anno sono stati premiati 52 borghi provenienti da 27 Paesi diversi, i quali – assieme ai 20 villaggi che hanno aderito al Programma di Aggiornamento – vanno a far parte della rete dei Best Tourism Villages, per un totale odierno di 319 destinazioni rurali.

Tutti i borghi premiati dai Best Tourism Villages 2025

Scopriamo ora quali sono gli altri 47 borghi premiati dai Best Tourism Villages 2025, splendide destinazioni rurali provenienti da ogni parte del mondo.