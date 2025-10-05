Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La nuova classifica di Tripadvisor ha svelato quali sono i 24 migliori ristoranti raffinati d’Italia. La graduatoria, basata sulle recensioni lasciate dagli utenti, rappresenta al meglio l’offerta gastronomica d’Italia, coprendo un vasto territorio dal Nord al Sud, passando per le isole.

La classifica dei migliori ristoranti raffinati d’Italia, stilata da Tripadvisor, vede al primo posto Ad Hoc: il ristorante di Piazza del Popolo a Roma ha ottenuto una valutazione di 4,7 su 5 con più di 7.000 recensioni. Nell’offerta del locale capitolino troviamo i frutti di mare, ingredienti sempre freschi e una carta dei vini con oltre 800 specialità.

Grande exploit della Sicilia che vede ben due ristoranti salire sul podio, rispettivamente al secondo e al terzo posto. La medaglia d’argento va a Restaurant Armonia, locale raffinato di Taormina, tra le località più gettonate per le vacanze dei vip in Italia nell’estate del 2025.

Sul gradino più basso del podio, invece, c’è La Terrazza degli Dei, locali situato ad Agrigento. Al quarto posto troviamo ancora l’insegna Ad Hoc in un’altra location di Roma: il Circo Massimo. In quinta posizione si piazza Villa Crespi di Orta San Giulio, il ristorante Tre Stelle della Guida Michelin dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Sesta posto per Ristorante Primè di Milano, seguito da Crudogeno di Silvi Marina, in provincia di Teramo. Altri due ristoranti di Roma in top ten: Le Jardin all’ottavo posto e Contempo al decimo; in mezzo il Ristorante Svevia di Termoli, in provincia di Campobasso.

Polignano a Mare, presente nella classifica delle mete italiane più amate dagli americani in pensione, ospita il ristorante Terrazze Monachile che occupa l’undicesima posizione della graduatoria a cura di Tripadvisor. Dodicesimo posto per La Chiusina di Borghetto (provincia di Verona), davanti all’Upper House di Cagliari, unico rappresentante della Sardegna nel ranking.

Il Ristorante Maffei di Verona, in base alle recensioni degli utenti su Tripadvisor, è il quattordicesimo miglior ristorante raffinato in Italia, davanti a Vers di Aversa (provincia di Caserta), al Ristorante Patio di Bolzano e al Koi Fish & Sushi del Lido del Sole (Foggia).

Due locali del Salento occupano il diciottesimo e il diciannovesimo posto: Le Parigò Club Ristorante di Nardò e Varius Osteria Moderna di Lecce. Dalla posizione venti alla ventiquattro, completano la classifica Relais Reggia Domizia di Manduria, Fassushi Como, Romanazzi’s Restaurant di Giovinazzo, Adduma Beef Restaurant di Reggio Calabria e Casa Goffredo di Ravello, provincia di Salerno.

