Il sindaco del paesino di Celenza Valfortore propone una fiscalità agevolata per i pensionati stranieri, così da salvare i piccoli comuni dell'entroterra

Il problema dello spopolamento affligge moltissimi piccoli comuni distribuiti in tutta Italia: i giovani preferiscono la città, dove ci sono maggiori opportunità lavorative e condizioni di vita più accattivanti. Negli ultimi anni, sono state diverse le misure adottate per contrastare questo fenomeno. Ora è il sindaco di Celenza Valfortore a proporre una nuova idea volta ad attirare gli stranieri – e non solo. Il primo cittadino ha in mente un regime di fiscalità agevolata per i pensionati e degli incentivi per le imprese che investono nell’entroterra. Ecco la proposta per detassare le pensioni.

L’idea di detassare le pensioni a Celenza Valfortore

Il borgo di Celenza Valfortore è un piccolo comune incastonato tra i Monti della Daunia, in provincia di Foggia: da anni è in declino demografico, con numerosi abitanti – soprattutto tra i più giovani – che decidono di lasciare il paese per sfruttare le maggiori opportunità che offre una grande città. Arriva così la proposta del sindaco Massimo Venditti, che si ispira al modello già lanciato da Portogallo e poi ripreso in Albania e in Slovacchia. Ovvero un regime fiscale agevolato per i pensionati, in modo da attirare gli stranieri in cerca di un buen retiro dove trascorrere gli anni dopo il lavoro.

L’idea di detassare le pensioni è volta così a catalizzare l’attenzione di nuovi residenti e a dare impulso all’economia, messa a dura prova dal fenomeno dello spopolamento. La fiscalità agevolata riguarda non solamente i pensionati stranieri, ma anche quelli italiani che sono emigrati all’estero per motivi di lavoro, e che magari avrebbero voglia di ritornare nel paese d’origine. “Chi è emigrato e oggi è in pensione avrebbe tutto l’interesse a tornare in un piccolo comune, dove la vita è più tranquilla, più umana e meno costosa. Ma la detassazione potrebbe attirare anche nuovi residenti, provenienti dai grandi centri urbani, stanchi del caos e del caro-vita” – spiega il sindaco.

Le agevolazioni fiscali per le imprese

La proposta del primo cittadino di Celenza Valfortore non riguarda solamente le pensioni: per muovere l’economia, si può prevedere anche un sistema di incentivi fiscali rivolti alle imprese che investono nelle aree dell’entroterra, con una riduzione o una totale abolizione dell’Iva. “Un’economia che si rimette in moto significa anche salvare scuole, uffici postali e presidi sanitari oggi a rischio chiusura” – prosegue Venditti, immaginando l’effetto a cascata dei benefici di una fiscalità diversa.

Il regime agevolato, tuttavia, non dovrebbe riguardare tutti i comuni dell’entroterra: sono previsti alcuni requisiti che indichino una situazione di fragilità economica, tra cui anche l’ubicazione (almeno 450 metri sul livello del mare). Non si tratta, dunque, di un’iniziativa destinata solo a Celenza Valfortore. A condividere – e sottoscrivere – la proposta di Venditti sono stati diversi sindaci dei Monti Dauni, del Molise e della Campania interna. Una pluralità di voci che potrebbe davvero fare la differenza, con l’invito al Parlamento affinché “diventi la base di un disegno di legge nazionale per le aree interne”.

Tutte le misure contro lo spopolamento dei piccoli comuni

“Servono interventi strutturali sul sistema fiscale che rendano davvero conveniente vivere e fare impresa nei nostri paesi. Solo così potremo colmare il divario con le aree urbane e dare un futuro ai nostri borghi” – conclude Venditti. Il fenomeno dello spopolamento affligge ormai moltissime piccole realtà, anche se da diversi anni sono state adottate delle misure volte a ridurre il calo di residenti. In numerosi paesi sono state lanciate iniziative per attirare giovani lavoratori e famiglie, tra cui incentivi per l’acquisto di un’abitazione o per l’apertura di un’attività commerciale. E grande successo, nella maggior parte dei casi, ha riscosso anche il progetto Case a 1 euro, che ha attirato l’attenzione di molti stranieri.