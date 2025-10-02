Chi paga più Irpef in Italia: la classifica delle regioni

Quali sono le regioni italiane dove si paga più Irpef? A questa domanda risponde il nuovo rapporto dell’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2025 a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali: il rapporto è intitolato “Le dichiarazioni dei redditi 2023, l’analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 16 anni”.