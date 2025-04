Le città con più super ricchi al mondo: c'è anche Milano

Henley and Partners ha pubblicato la nuova classifica Top 50 Cities for Millionaires che mette in fila le città con più super ricchi al mondo: presente anche una città italiana a ridosso della top ten.

Nel report vengono indicate anche le metropoli che hanno visto aumentare il numero di cittadini milionari nel periodo che va dal 2014 al 2024: il record va a Shenzen con una crescita pari al +142%, seguita da Hangzhou (+108%), Dubai (+102%), The Bay Arena (+98%), Miami (+94%), Washington DC (+92%) e Austin (+90%).