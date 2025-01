A Sambuca di Sicilia le case a 3 euro attraggono nuovi acquirenti e rilanciano il borgo e l’economia locale grazie a un progetto di riqualificazione

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nel cuore della Sicilia, Sambuca di Sicilia, piccolo borgo in provincia di Agrigento, ha attirato negli ultimi anni l’attenzione internazionale grazie a un’iniziativa innovativa: la vendita di case a prezzi simbolici. Dopo il successo riscontrato tra gli acquirenti stranieri, ora anche molti italiani hanno scelto di investire in questo progetto, dando nuova linfa al paese.

Case a 3 euro a Sambuca: un’opportunità di rinascita

A partire dal 2019, il comune di Sambuca di Sicilia ha lanciato un piano per contrastare lo spopolamento e incentivare il recupero del patrimonio immobiliare del borgo.

Il progetto prevedeva inizialmente la vendita all’asta di case abbandonate a 1 euro, e sin dagli esordi ha attirato un’ondata di interesse, soprattutto da parte di cittadini statunitensi. Nel 2021 il prezzo simbolico è stato portato a 2 euro, e oggi, con il terzo lotto di immobili messi all’asta, la cifra delle case a Sambuca di Sicilia ha raggiunto 3 euro.

Chi acquista una casa a Sambuca di Sicilia deve rispettare alcune condizioni imposte dal comune. La principale riguarda la ristrutturazione obbligatoria dell’immobile, da completare entro tre anni; la clausola garantisce che le abitazioni non restino abbandonate e che il borgo continui a svilupparsi.

Il progetto ha avuto un forte impatto sul tessuto sociale ed economico del paese: il recupero delle case ha dato impulso al settore edilizio e turistico e ha portato nuove attività commerciali e creando opportunità di lavoro per gli abitanti.

Anche l’interesse mediatico ha giocato un ruolo chiave, influenzando il mercato immobiliare del borgo e stimolando ulteriori iniziative simili in altre parti d’Italia: la crescita dell’interesse per Sambuca di Sicilia è sì una questione economica, ma è anche una manifestazione di interesse culturale.

Il fascino del borgo, con le sue strade strette, le case in pietra e il panorama mozzafiato, si è intrecciato con una narrazione che richiama l’idea della dolce vita italiana. Il fenomeno ha trasformato Sambuca di Sicilia in un vero e proprio caso di studio, raccontato anche dalla CNN, documentari e reportage hanno contribuito a creare un immaginario che ha spinto sempre più persone a scegliere questo angolo di Sicilia come nuova casa o come investimento.

Chi compra le case a 3 euro a Sambuca di Sicilia

Negli ultimi anni, la vendita di case a prezzi simbolici ha trasformato Sambuca di Sicilia in una meta ambita, al punto da essere soprannominata la “piccola America d’Italia”. L’interesse dei cittadini statunitensi, che ha attirato l’attenzione anche del ‘Times’, ha dato nuovo slancio al turismo e all’economia locale: molti acquirenti stranieri hanno ristrutturato le abitazioni per destinarle a residenze estive o alloggi turistici, e hanno man mano reso il borgo un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza rigenerante nel cuore della Sicilia.

Oggi il panorama sta cambiando. Anche alcuni investitori europei hanno aderito all’iniziativa, contribuendo in tal modo a diversificare il profilo dei nuovi residenti. Ma la sorpresa più grande dell’ultimo bando è stata la massiccia partecipazione di italiani.

Come riportato su ‘Fanpage’, secondo il sindaco Giuseppe Cacioppo l’interesse è arrivato principalmente da giovani professionisti in smart working, attratti dall’idea di vivere in un borgo ricco di storia, circondato da natura e a pochi chilometri dal mare.

“È successa una cosa strana con questo terzo lotto di case messe all’asta: pensavamo che avrebbero fatto domanda più americani, e invece siamo rimasti stupiti dal fatto che per la prima volta sono stati soprattutto italiani, provenienti da tutta Italia”, ha dichiarato il sindaco.