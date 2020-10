Case a 1 euro in Molise: l'iniziativa di Castropignano

In Molise, più precisamente nel centro storico di Castropignano, in provincia di Campobasso, e della sua frazione Roccaspromonte, è possibile acquistare delle case al prezzo simbolico di 1 euro.

I proprietari degli immobili hanno manifestato la loro volontà di aderire all’iniziativa attraverso una formale richiesta. Il Consiglio comunale ha approvato nelle seduta del 5 ottobre 2020 il Regolamento per la cessione agevolata, che è consultabile sul sito internet del Comune.

Tra le finalità del provvedimento adottato a Castropignano (e nella frazione Roccaspromonte) c’è la rivitalizzazione della parte storica del paese, con l’obiettivo di restituirla alla sua funzione di centro propulsivo di vita, di cultura e attività, favorendo l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive e di negozi e botteghe artigianali.

Alla scoperta di Castropignano: i luoghi da visitare

Castropignano è un piccolo paese situato su una collina che domina la valle del Biferno.

Tra i principali luoghi da visitare spicca, nel centro storico, la Chiesa di San Salvatore, che risale alla prima metà del XIII secolo e presenta un portale romanico impreziosito da sorprendenti volti di cherubini. Appena fuori le antiche mura, invece, c’è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, caratterizzata dal portale cinquecentesco (tra i più belli del Molise), le singolari pitture e le sculture ad alto rilievo collocate al suo interno. Una menzione speciale la merita, poi, l’imponente Castello d’Evoli, di epoca longobarda, costruito su un costone roccioso a strapiombo sul fiume Biferno.

Il paesaggio di Castropignano è caratterizzato dai tratturi. Il tratturo Lucera-Castel di Sangro supera il fiume Biferno e risale verso il borgo fino a lambirlo. Questo percorso, uno dei più suggestivi e meglio conservati dell’intero Molise, è ideale per passeggiate o per escursioni a cavallo.

Case a 1 euro: gli altri progetti in Italia

Il progetto delle case a 1 euro a Castropignano (e nella frazione di Roccaspromonte) non è il primo in Italia. Già nel recente passato, infatti, altre città hanno adottato provvedimenti simili per attirare nuovi cittadini.

In particolare, si segnalano gli esempi della città vecchia di Taranto, di Montresta, vicino alla “spiaggia dorata” in Sardegna, e dei due borghi della Garfagnana Fabbriche di Vallico e Vergemoli.