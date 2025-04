Comuni più ricchi d'Italia, la nuova classifica dei redditi 2024

I nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi 2024 riferite all’anno 2023 riportati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze consentono di sapere quali sono i comuni più ricchi d’Italia.

Nelle posizioni più alte della classifica ci sono località relativamente piccole e rinomate per ospitare cittadini abbienti che contribuiscono a innalzare il reddito medio degli abitanti.

Per quanto riguarda le città, Milano è quella con l’imponibile più alto, circa 36.000 euro all’anno; dietro al Capoluogo della Lombardia troviamo Parma (28.641 euro) e Padova (28.588 euro). Tenendo in considerazione le soli grandi città, seguono Bologna, Modena e Roma, tutte con una media superiore ai 28.000 euro.

In generale la mappa dei comuni più ricchi d’Italia vede le regioni del Nord prevalere rispetto a quelle del Centro e del Sud: in particolare la maggior parte dei comuni più ricchi si trova nell’area che attraversa l’Emilia Romagna e raggiunge Milano e dintorni passando per la via Emilia. Più in basso, invece, il Mezzogiorno e le regioni meridionali del nostro Paese.