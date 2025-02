Un'analisi del mercato immobiliare svela le tipologie di casa più richieste dagli italiani e come le preferenze abitative sono cambiate nel tempo

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La scelta della casa perfetta resta una delle decisioni più importanti per gli italiani. Le preferenze abitative, influenzate da fattori economici e sociali, continuano a cambiare, delineando tendenze diverse tra acquisto e affitto. Un recente studio condotto da Immobiliare.it Insights ha analizzato le ricerche immobiliari in Italia, evidenziando le tipologie di immobili più richieste e come queste siano evolute negli ultimi anni.

Le tipologie di case più ricercate in Italia: quali preferiscono gli italiani?

L’analisi dei dati, riportata su ‘Immobiliare.it’, conferma che il trilocale in vendita è la scelta più popolare tra gli italiani, raccogliendo il 21% delle ricerche. Questo tipo di immobile risponde alle esigenze di famiglie e coppie che cercano spazi funzionali e confortevoli senza superare budget elevati; la sua versatilità lo rende ideale per diversi contesti familiari e professionali.

Per chi cerca casa in affitto, invece, il bilocale si conferma la tipologia più richiesta, con il 17% delle preferenze. Questa soluzione è particolarmente apprezzata da giovani lavoratori, studenti e piccoli nuclei familiari che privilegiano ambienti compatti e costi di gestione contenuti.

Il confronto con i dati del 2019 evidenzia una leggera crescita dell’interesse per i trilocali in vendita (dal 20% al 21%), mentre la domanda di bilocali in affitto ha subito un calo (dal 19% al 17%). Questi numeri riflettono il cambiamento delle esigenze abitative post-pandemia, con una crescente attenzione verso spazi più ampi e funzionali.

Case più ricercate dagli italiani: le scelte tra acquisto e affitto

Le preferenze abitative variano sensibilmente tra le diverse città italiane. Nel Sud Italia, il trilocale in vendita domina il mercato, anche grazie ai prezzi più accessibili. Bari registra il picco più alto, con il 32% delle ricerche focalizzate su questa tipologia, seguita da Roma (24%) e Napoli (20%). Anche Catania (19%) e Venezia (18%) mantengono un forte interesse per il trilocale, mentre a Palermo il dato si ferma al 17%, pari a quello del quadrilocale.

Al contrario, nel Nord Italia, la tendenza premia gli affitti. Milano si conferma la città dove il bilocale in affitto è il più richiesto, raggiungendo il 28% delle ricerche. Anche Verona (26%), Torino (25%) e Bologna (20%) seguono questo trend, soprattutto grazie alla presenza di studenti universitari e giovani lavoratori.

Firenze si distingue rispetto alle altre città settentrionali: pur mantenendo un forte mercato degli affitti, il trilocale risulta l’opzione più ricercata (19%), superando il bilocale che si attesta al 18%.

Come è cambiata la ricerca di una casa in Italia

Il confronto tra le ricerche attuali e quelle del 2019 mostra un evidente cambiamento nelle abitudini abitative degli italiani. Prima della pandemia, a Milano si privilegiava il bilocale in vendita (con il 25% delle ricerche), ma oggi l’interesse si è spostato nettamente sugli affitti. Anche a Bologna il focus è cambiato: se prima dominava il trilocale in vendita, oggi il bilocale in affitto è la scelta più frequente.

In altre città si è verificato il fenomeno inverso. A Genova, ad esempio, il bilocale in affitto era il più cercato nel 2019, mentre oggi il trilocale in vendita ha guadagnato il primato. Venezia ha seguito un percorso simile, spostando l’interesse dagli affitti alla compravendita.

Anche Firenze ha visto mutare le preferenze: se prima il bilocale era l’opzione più gettonata, oggi il trilocale è la scelta preferita, segno di una crescente attenzione verso spazi più ampi e funzionali.

L’analisi di Immobiliare.it Insights evidenzia come il mercato immobiliare italiano continui a evolversi, influenzato da dinamiche economiche, sociali e dalle nuove esigenze abitative; un quadro che fotografa le priorità degli italiani nella ricerca della casa ideale, tra praticità, comfort e nuove abitudini di vita.