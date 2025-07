Grandi novità in arrivo per Casa Atellani a Milano: progetto da 1,3 milioni di euro per la storica dimora acquisita da Bernard Arnault, il Ceo di LVMH

Bernard Arnault ha grandi piani per Casa Atellani, la storica dimora milanese acquistata dal Ceo di LVMH nel 2023: pronto un progetto da 1,3 milioni di euro per l’antica villa che custodisce la famosa Vigna di Leonardo.

Casa degli Atellani a Milano: il progetto di Bernard Arnault da 1,3 milioni di euro

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, è partita l’operazione Casa Atellani, la residenza quattrocentesca di Corso Magenta a Milano che Arnault ha acquistato per oltre 60 milioni di euro nel 2023.

Le notizie sul futuro della meravigliosa dimora si sono placate subito dopo l’operazione: in seguito alla compravendita è calato il silenzio ma le ultime indiscrezioni parlano di una profonda ristrutturazione in corso.

Dai conti delle società dell’impero Arnault risulta una spesa di ben 1,3 milioni di euro solo per la progettazione: di questi 58.650 euro sono anticipi pagati per interventi che riguardano il giardino. Per quanto riguarda i lavori veri e propri di Casa Atellani mancano ancora le tempistiche, ma il termine ultimo dovrebbe essere il 2026.

A leggere le cifre, ovviamente, si rincorrono le voci su cosa diventerà Casa Atellani, l’antica dimora situata nel Centro Storico di Milano. Sono diverse le ipotesi: in tempi non sospetti c’è stato chi ha parlato di una struttura ricettiva, ma questa soluzione, almeno per il momento, sembrerebbe da escludere.

Resta in piedi, invece, la possibilità che Bernard Arnault trasferisca la propria residenza a Casa Atellani, ipotesi che circola già da diverso tempo. Il miliardario francese aveva smentito, ma nell’aprile del 2025 le voci si sono fatte sempre più insistenti.

In precedenza qualcuno aveva anche ipotizzato il trasferimento del gruppo LVMH a Casa Atellani, ma da questo punto di vista Arnault è stato irremovibile, spiegando che non è previsto lo spostamento dell’azienda. L’unico “trasloco” possibile sarebbe il suo, con residenza personale e domicilio fiscale che verrebbero spostati a Milano.

Tra gli uomini più ricchi al mondo, Bernard Arnault è il Ceo di LVMH, società proprietaria di più di settanta marchi divisi in aziende di alta moda, con nomi del calibro Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton, Loro Piana, Celine, Guerlain, Marc Jacobs, Givenchy, Guerlain e Kenzo.

La storia della dimora milanese

Casa degli Atellani è una dimora storica situata in Corso Magenta, nel Centro Storico di Milano: in passato è appartenuta a Ludovico il Moro e rappresenta ancora oggi l’ultima traccia esistente dell’antico Borgo delle Grazie.

Storicamente inserita nel Sestiere di Porta Vercellina, oggi si trova ai numeri 66 e 67 di Corso Magenta a Milano: la dimora è appartenuta alla famiglia Castellini Baldissera fino al dicembre del 2022, quando è stata acquistata dal gruppo LVMH di Bernard Arnault.

Restaurata nel 1919 dall’architetto Piero Portaluppi, Casa Atellani è celebre per ospitare la famosa Vigna di Leonardo, un vigneto originariamente donato proprio da Ludovico il Moro a Leonardo da Vinci, nel 1498.

Il Genio ricevette il giardino dal Duca di Milano come compenso per alcune sue opere. Restaurato in stile neobarocco, il giardino è stato oggetto di un reimpianto filologico realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, presente nella classifica delle migliori università italiane del 2025 secondo il Qs Rankings.

Le ricerche effettuate sul giardino, riguardanti i residui biologici vivi delle radici originarie rinvenute in fase di scalo manuale, hanno permesso di identificare il ceppo di appartenenza della vigna come Malvasia di Candia.