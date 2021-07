Sulla spiaggia della Versilia è comparso un omaggio alla showgirl italiana Raffaella Carrà che è morta martedì 5 luglio dopo aver lottato per diverso tempo contro una terribile malattia.

Omaggio a Raffaella Carrà in Versilia

La morte di Raffaella Carrà, showgirl che ha segnato la storia della tv italiana, ha colpito molto gli italiani come testimoniano i migliaia di articoli, i ricordi e gli omaggi. Una particolare manifestazione d’affetto è arrivata anche da uno stabilimento balneare a Porto Santo Stefano in Versilia dove sulla sabbia è comparsa la scritta: “Ciao Raffaella, la Versilia ti ringrazia”.

In particolare tutta la Toscana è rimasta molto colpita dalla sua scomparsa dato che la Carrà aveva una villetta a Cala Piccola presso il comune sparso di Monte Argentario. Qui molte località della zona sono state rivestite dall’amministrazione comunale con manifesti funebri in ricordo Raffaella Carrà. A Firenze, invece, i suoi brani sono stati suonati in Piazza della Signoria, al Mandela Forum e alle le fermate del tram.

Tra dieci anni, una volta trascorso il tempo previsto per legge per l’intitolazione di un luogo, sicuramente diverse città della regione si attiveranno per onorare la sua memoria e intitolarle una strada o una via.

I funerali di Raffaella Carrà

La scomparsa di Raffaella Carrà è stata accolta da grande commozione non solo in Italia ma anche all’estero. Per questo dureranno tre giorni gli eventi legati all’addio della showgirl che è morta all’età di 78 anni a causa di una malattia. Si comincerà con un corteo funebre che partirà dalla sua casa di Roma nord e toccherà tutte i luoghi simbolo che sono legati la sua carriera televisiva.

In particolare verranno toccate le seguenti tappe: l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all’arrivo in Campidoglio.

La camera ardente sarà aperta in Campidoglio Giovedì 8 luglio dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 18:00 a mezzanotte. Il funerale si terrà venerdì 9 alle 12:00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Piazza del Campidoglio. Lo showgirl ha chiesto di essere cremata e poi potrebbe essere sepolta a Porto Santo Stefano, nella Maremma Grossetana.