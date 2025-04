Carbonara Day, il formato di pasta preferito dagli italiani

In occasione del Carbonara Day, AstraRicerche ha condotto un’indagine demoscopica per scoprire il rapporto che gli italiani hanno con questa specialità apprezzata, invidiata e imitata in tutto il mondo, e soprattutto conoscere il formato di pasta preferito per prepararla.

Oltre la metà degli italiani intervistati ha raccontato di preparare la Carbonara a casa più di una volta al mese. Per 6 italiani su 10 questo piatto piace perché è goloso, mentre per il 29,1% lo ama in quanto piatto della tradizione. Per il 25,3% degli italiani la Carbonara riesce anche a mettere allegria, soprattutto per il suo gusto e per i suoi colori. Il 20,1% apprezza il fatto che sia una specialità veloce da preparare, a patto di utilizzare gli ingredienti della ricetta tradizionale.