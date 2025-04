Il Conclave, ovvero il processo di elezione di un nuovo Pontefice, avviene all'interno della Cappella Sistina che quindi viene chiusa al pubblico

Con la morte di Papa Francesco, si è aperta ufficialmente una delle fasi più solenni della Chiesa Cattolica: il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. Come da tradizione, il luogo deputato a ospitare questo evento di importanza storica e spirituale è la Cappella Sistina, all’interno dei Musei Vaticani. La celebre Cappella viene così chiusa al pubblico per diversi giorni al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento delle elezioni del nuovo Papa.

La Cappella Sistina e le altre aree chiuse per il Conclave

Se si apre il sito ufficiale dei Musei Vaticani si può trovare una comunicazione importante: “Si comunica che la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del Conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis”. Una notizia che ha suscitato delusione tra i visitatori, generando non poche polemiche, specialmente in merito alla questione dei rimborsi. Il problema è che la Cappella Sistina è uno dei luoghi più visitati al mondo per il suo valore artistico e culturale, ma è anche la sede in cui si svolge il Conclave, il processo di votazione con cui i cardinali della Chiesa Cattolica eleggono il nuovo Papa.

L’elezione del nuovo Capo della Chiesa Cattolica avviene da secoli proprio in questa Cappella diventata famosa per il Giudizio Universale realizzato da Michelangelo. In vista del Conclave che inizierà il 7 maggio 2025, i lavori di preparazione sono già in corso. Diversi tecnici stanno trasformando gli spazi della Cappella Sistina per renderli idonei a questa importante votazione che avviene in gran segreto. Durante il Conclave, infatti, la Cappella diventa uno spazio completamente isolato dal mondo esterno. Oltre alla Cappella Sistina, però, sono interdetti al pubblico anche i Giardini Vaticani e la Necropoli della Via Triumphalis. Nessuna indicazione ufficiale, al momento, sulla data di riapertura: tutto dipenderà dai tempi dell’elezione del nuovo Papa.

Il regolamento dei Musei Vaticani non prevede rimborsi

I riflettori di tutto il mondo restano puntati per i prossimi giorni su Roma e in particolare sulla Cappella Sistina. Ogni giorno a partire dal 7 maggio si attenderà la fumata del Conclave che potrà essere nera o bianca in caso sia stato eletto il nuovo Papa. La chiusura improvvisa di una delle attrazioni principali dei Musei Vaticani, però, ha generato malumori tra i turisti, ma secondo il regolamento del museo, non è previsto alcun rimborso. Questo perché le condizioni di vendita dei biglietti indicano chiaramente che eventuali chiusure straordinarie di alcune aree, comprese le più iconiche, non danno diritto a risarcimenti. È questo il caso del Conclave, ritenuto un avvenimento eccezionale per cui non è previsto alcun rimborso.

Centinaia le telefonate ricevute dal servizio clienti dei Musei, e numerose anche le email con richieste di chiarimento. La delusione è maggiore soprattutto tra chi ha organizzato con largo anticipo la propria visita magari venendo da lontano. Le proteste, però, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ che ha parlato con lo staff sono state contenute fino a ora. L’unica eccezione alla politica dei rimborsi si è verificata sabato 26 aprile 2025, in occasione dei funerali di Papa Francesco. Quel giorno, infatti, i Musei Vaticani sono rimasti completamente chiusi e non è stato possibile accedere ad alcuna sezione. Per questo motivo, tutti i biglietti acquistati per quella data sono stati rimborsati integralmente.