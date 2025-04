Tutto quello che c'è da sapere per visitare Roma dopo la morte di Papa Francesco: la data dei funerali del Pontefice, le zone rosse e le strade chiuse

Roma si ferma dopo la morte di Papa Francesco: nella Capitale sono state rafforzate le misure di sicurezza a San Pietro in vista dell’affollamento di questi giorni in Vaticano, dove tanti pellegrini stanno accorrendo per dare il saluto al Pontefice. Ecco cosa bisogna sapere per visitare la città nelle prossime ore.

Cosa bisogna sapere per visitare Roma dopo la morte di Papa Francesco

Prefettura e Questura hanno messo in campo oltre mille uomini per potenziare il piano di sicurezza a Roma, almeno fino ai funerali di Papa Francesco, in programma alle ore 10.00 di sabato 26 aprile 2025.

In questi giorni a Roma si attendono più di 500.000 persone: la Capitale sarà blindata con elicotteri in volo, reparti speciali di Forze dell’ordine in azione e metal detector. Tra le forze schierate anche la Polizia Municipale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine.

Le pattuglie delle Forze dell’ordine sono entrate in azione nell’area di Piazza San Pietro già a partire dalla giornata di martedì 22 aprile: alla notizia della scomparsa del Pontefice, in Vaticano sono arrivati pellegrini, turisti e romani. Nel frattempo è arrivata la notizia che l’anno Giubilare sarebbe proseguito normalmente: migliaia i fedeli che hanno attraversato la Porta Santa.

In questi giorni a Roma è stato rafforzato anche il servizio di trasporto pubblico: sono state potenziate tutte le linee che portano in Vaticano ed è stata aumentata la presenza di personale nei principali snodi della Metropolitana per l’assistenza ai viaggiatori. Un’attenzione particolare è stata inoltre rivolta alle aree più frequentate dai turisti nel Centro Storico di Roma.

Funerali Papa: zona rossa allargata e strade chiuse, la situazione

In vista dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile, sono stati allargati i varchi d’accesso a San Pietro: istituita una grande zona rossa delimitata da filtraggi e metal detector che si ripete anche ai Parioli, intorno a Villa Taverna, e agli hotel del quartiere per l’arrivo previsto del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

In totale sono attese almeno 170 delegazioni stranieri per rendere omaggio al Papa, insieme 500.000 fedeli: di questi almeno la metà sarà sul percorso che dal Vaticano porterà il feretro del Pontefice a Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Grande attenzione per l’area di sicurezza attorno a San Pietro dove sono stata disposte chiusure tra largo del Colonnato, via dei Corridori, via della Traspontina, via Pio X, Borgo Sant’Angelo, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio.

Sono state chiuse ai pedoni le scale laterali di accesso al sottopasso di piazza Sant’Uffizio e di via delle Fornaci: la stessa sorte tocca a via Pfeiffer dal Terminal Gianicolo; interdetti anche il sottopasso di piazza Pia e via delle Fosse di Castello a seconda delle varie necessità.

Sono previsti diversi blocchi stradali con transenne da piazza Risorgimento a Castel Sant’Angelo e anche a piazza Adriana, Porta Cavalleggeri, via delle Mure Vaticane, Borgo Pio, Borgo Angelico, Borgo Vittorio, via dei Penitenzieri. Via della Conciliazione, via di Porta Angelica e via del Mascherino: in quest’ultima strada, tra l’altro, le auto sono già state rimosse da almeno due giorni.