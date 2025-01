Pizza perfetta a Boss in incognito con Alessandro Condurro: chi è

Chi è Alessandro Condurro, il protagonista della puntata del programma Boss in incognito dedicata a L'Antica Pizzeria Da Michele in the world

La puntata di Boss in incognito andata in onda lunedì 27 gennaio 2025, ha visto come protagonista Alessandro Condurro, Amministratore delegato de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Boss in incognito, chi è Alessandro Condurro de L’Antica Pizzeria Da Michele

Nell’episodio del popolare docu-reality di Rai2 condotto da Max Giusti, l’Ad Alessandro Condurro, sotto mentite spoglie, ha incontrato i dipendenti della storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo.

L’Antica Pizzeria Da Michele in the world conta qualcosa come 680 dipendenti e un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Ignaro dell’identità di Condurro, un dipendente di nome Umberto gli ha mostrato come realizzare la pizza con salsiccia e friarielli, tra le più amate, e anche la pizza fritta.

Francia, invece, gli ha insegnato le regole di un amorevole servizio ai clienti, mentre Prince ha trasmesso all’Amministratore delegato sotto mentite spoglie l’attenzione per la pulizia e l’ordine, due fattori fondamentali all’interno di una pizzeria. Nella puntata al boss è stato mostrato anche come preparare la classica graffa napoletana e i nodini al cioccolato.

Insieme a Condurro anche il conduttore Max Giusti, camuffato a sua volta, è andato alla scoperta dei segreti della storica pizzeria napoletana, cimentandosi in quello che forse è il compito più difficile, la preparazione della famosa pizza a ruota di carro della pizzeria Da Michele.

Ai dipendenti della pizzeria, per sviare ogni sospetto, è stato raccontato che le telecamere presenti servivano per girare Job Stories, un ipotetico show che racconta il mondo del lavoro. Solamente al termine delle riprese i lavoratori hanno scoperto che al loro fianco c’erano Max Giusti e l’Amministratore Delegato Alessandro Condurro, i quali hanno svelato le loro identità.

La storia del programma

Il programma Boss in incognito mette in contatto due mondi che di solito sono separati e distinti: quello dei titolati e quello dei dipendenti, facendo in modo che sia gli uni che gli altri, incontrandosi e venendo a contatto, possano comprendersi meglio e capire le dinamiche legate al successo di un’azienda.

I boss hanno l’opportunità di conoscere più da vicino le persone che lavorano per loro, scoprendo anche i punti di forza e gli elementi di criticità presenti all’interno della propria attività.

Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, Boss in incognito è basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited. Le prime due edizioni del programma italiano sono andate in onda da gennaio 2014 a marzo 2015 con la conduzione di Costantino della Gherardesca.

La terza edizione ha visto subentrare alla conduzione Flavio Insinna, a sua volta sostituito da Nicola Savino nella quarta. Altro avvicendamento durante la quinta stagione, affidata a Gabriele Corsi. A partire dalla sesta, invece, è stato scelto Max Giusti che ha proseguito ininterrottamente ed è ancora l’attuale conduttore.

Lo stesso format è stato esportato all’estero: oltre al Regno Unito e l’Italia, tra i Paesi con i passaporti più potenti al mondo, viene trasmesso anche in Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Israele, Norvegia, Spagna e Stati Uniti.