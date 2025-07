Boom di richieste di ville private di lusso in Italia per le vacanze: quali sono le località preferite del nostro Paese per i soggiorni di alta gamma

In Italia si sta assistendo a un grande aumento della richiesta di ville private di lusso, anche e soprattutto per le vacanze: è quanto è emerso dai dati sulle prenotazioni raccolti e analizzati da Camisa Homes and Villas, realtà italiana specializzata nella gestione e promozione di dimore esclusive per soggiorni di alta gamma.

Boom di ville private di lusso in Italia: le località preferite

I dati relativi alle richieste di soggiorno nelle proprietà Camisa nel primo semestre del 2025 sono cresciuti in maniera significativa in tre destinazioni chiave del nostro Paese, a cominciare dal lago di Como che ha fatto registrare un aumento del 20%.

Il lago di Como si conferma come la meta prediletta del turismo internazionale sofisticato, tra cerimonie di lusso, soggiorni esclusivi e shooting di moda. Senza contare che sono diverse le celebrità ad aver acquistato casa sulle sponde del lago d’acqua lombardo, su tutti George Clooney che da anni dimora in estate nella sua splendida Villa Oleandra.

Altra meta di punta per quanto riguarda le ville private di lusso in Italia è la Puglia che ha fatto registrare un incremento delle richieste del 18%. Le località pugliesi attraggono per tanti motivi, dalle spiagge incontaminate alle masserie, passando per un territorio che custodisce tesori naturalistici e invidiabili tradizioni gastronomiche.

La terza località più gettonata è la Toscana, scelta anche per le vacanze dei vip in Italia: aumento di richieste del 12% anche grazie all’apertura di un progetto firmato Camisa nel Chianti che ha dato nuova linfa al territorio, riuscendo a unire natura, design e innovazione per un’esperienza di ospitalità immersiva.

Da dove provengono gli ospiti

I dati sulle prenotazioni raccolti e analizzati da Camisa Homes and Villas rivelano che la maggior parte delle richieste arrivano dagli americani: il 42% delle prenotazioni di ville private di lusso sono appannaggio di visitatori provenienti dagli Stati Uniti d’America.

Crescono anche le richieste da parte di brasiliani (+71% dal 2024 al 2025) e degli indiani (+55% nel giro di un anno). Confermato, inoltre, l’interesse in ascesa dagli Emirati Arabi Uniti. Oltre alla domanda, cresce anche il tempo dedicato al viaggio: la permanenza media nel 2025 degli ospiti di Camisa è passata da 4,2 a 7,3 notti, facendo registrare un netto allungamento dei soggiorni nelle ville di lusso situate nel nostro Paese.

Allo stesso tempo si assiste anche a una trasformazione della tipologia di ospiti: aumentano le prenotazioni da parte di gruppi multigenerazionali e dai cosiddetti “circle of friends”, composti da dieci a quattordici persone alla ricerca di esperienze da poter condividere. La soluzione delle prenotazioni in gruppo viene scelta anche per abbattere i costi.

L’ascesa di richieste di soggiorno nelle ville di lusso italiane si inserisce in un contesto globale in piena espansione: il mercato internazionale del lusso, stando a quanto riferito da ‘Grand View Research”, ha superato quota 1.500 miliardi di euro nel 2023 e gli analisti del settore prevedono che si possano raggiungere i 2.500 miliardi di dollari da qui al 2030. Il tasso medio di crescita è vicino all’8,5%. Durante i soggiorni, infine, in aumento la richiesta di servizi aggiuntivi personalizzati come quelli legati al wellness.