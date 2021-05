La 35esima edizione del programma della Foundation for Environmental Education ha ufficializzato le Bandiere Blu del 2021: con 6 bandiere in più dell’anno precedente. A meritare il premio sono le località che uniscono la maggiore attenzione verso l’ambiente ai servizi balneari di qualità; con ben 15 new entry la classifica delle Bandiere Blu 2021 fa venire subito voglia di partire.

Le regioni con più Bandiere Blu

201 comuni italiani distribuiti su tutto il territorio hanno ricevuto il riconoscimento, facendo poi stilare una vera e propria classifica regionale. Con 32 bandiere blu sul primo gradino del podio si posiziona la Liguria, seguita dalla Campania con 19 bandiere e la Toscana con 17 bandiere a pari merito con la Puglia. A distanza di un solo punto si trovano poi le Marche ed infine la Calabria con 15 bandiere. Interessante il caso del Trentino Alto Adige che con 10 località si guadagna il titolo di regione italiana con più Bandiere Blu dedicate ai laghi.

Le new entry nella classifica delle spiagge con Bandiera Blu

Sono 15 le new entry che hanno conquistato la Bandiera Blu per l’estate 2021. La 35esima edizione ha visto premiare soprattutto il Centro Italia e le Isole che hanno dimostrato grande impegno sia nei servizi offerti, sia nella salvaguardia dell’ambiente.

A guidare la classifica delle 15 new entry c’è l’Abruzzo che vanta ben tre località selezionate come la Puglia; a seguire poi la Sicilia con ben due località balneari di prestigio e a seguire la Calabria con due spiagge selezionate. Novità anche per il Lazio, la Campania, le Marche e la Sardegna. Le Bandiere Blu vengono poi assegnate anche ad alcuni porti turistici: tra le regioni premiate troviamo la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Puglia, la Sicilia e il Veneto.

Le spiagge escluse

Sono 9 i comuni che non si sono visti confermare il titolo di Bandiera Blu per il 2021; la più grande perdita è della Toscana che non si vede riconosciute ben tre località: Marina di Pietrasanta in Versilia, Montignoso e il Monte Argentario.

In Puglia a vedersi sottratta la Bandiera Blu è il comune di Castro in provincia di Lecce, mentre in Calabria a non essere confermata è Rocca Imperiale. A chiudere l’elenco dei non confermati ci sono poi Ispani in Campania, Teulada in Sardegna, Cannobio e Arona in Piemonte.