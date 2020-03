Un frutto esotico ha trovato casa in Italia, più precisamente in Calabria: è l’Annona, un frutto diffuso perlopiù in Perù, Ecuador e Colombia ma che, nel 1797, giunse fino in Calabria mettendo lì le sue radici.

Oggi, non a caso, l’Annona di Reggio è un prodotto De.c.o. (Denominazione comunale d’origine). Si trova nell’area compresa tra Reggio Calabria e Bagnara Calabra, includendo Gioiosa Jonica, fino ad arrivare anche alla Sicilia Orientale, tra le città di Messina e Roccalumera.

La pianta dell’Annona è alta poco meno di 2 metri e fiorisce da maggio ad agosto. Il frutto, attaccato all’albero con un tratto di ramo e non con un semplice peduncolo, diventa maturo a partire dalla fine del mese di settembre e resta sull’albero fino a dicembre.

La tipologia di Annona più diffusa in Italia è la Cherimola, con frutti piccoli e verdi e buccia squamata. La polpa è di un colore tra il bianco e il crema e presenta semi neri. La consistenza è simile a quella del gelato, ma ha un retrogusto acido. Il suo profumo ricorda l’ananas, la banana e il mango.

L’Annona ha molte proprietà: si tratta, infatti, di un frutto contenente potassio, calcio, vitamine del gruppo B, vitamina C, piridossina, niacina e numerosi composti antiossidanti. Inoltre, 100 grammi di Annona apportano solo 68 calorie, quindi questo frutto esotico è particolarmente indicato anche per chi vuole rimanere “leggero”.

Tradizionalmente, si spacca a metà e si mangia la polpa col cucchiaino (senza togliere la buccia), ma l’Annona è impiegata molto anche in pasticceria. Tra i dolci più gustosi a base di questo frutto metà sudamericano e metà calabrese spiccano la cheesecake, i semifreddi e i tortini alla ricotta, ma è possibile utilizzare l’Annona anche per realizzare crostate. Da provare, inoltre, i frullati e frappè a base di questo frutto.

Un dolce all’annona può essere accompagnato da un liquore digestivo, come ad esempio un liquore alla liquirizia tipico della Calabria. In alternativa, è possibile utilizzare l’Annona anche per realizzare un cocktail: in particolare, con questo frutto esotico “trapiantato” in Italia si può dar vita a una particolare versione della Caipiroska in “salsa calabra”.