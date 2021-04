Particolare incontro quello che hanno avuto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ancona durante un’attività di controllo in città: un lupo si è presentato davanti ai loro occhi.

Avvistato un lupo in centro ad Ancona

È stato avvistato dai Carabinieri di Ancona un lupo che girava tra le vie proprio vicino al centro storico della cittadina marchigiana. Erano circa le due di notte quando i militari hanno notato tra le auto in sosta in via Giannelli la presenza di questo mammifero che molto probabilmente vagava alla ricerca di cibo.

Dopo aver avvistato il lupo, i Carabinieri si sono anche resi conto che l’animale era ferito ad una zampa e così hanno deciso di “scortarlo” fino a quando il mammifero non è rientrato tra la vegetazione del Monte Conero. Per fortuna non ci sono stati incidenti e le forze dell’ordine hanno già avvisato le autorità competenti riguardo la presenza dell’animale.

Strani avvistamenti avvenuti in Italia

Il lupo che gira per la città di Ancona non è il primo avvistamento che avviene in Italia. Ad Arvier, una piccola cittadina della Valle d’Aosta, gli abitanti avevano paura ad uscire dalle loro case dato che un branco di lupi aveva deciso di girare liberamente per il centro cittadino. Risale, invece, all’estate scorsa la presenza di un lupo che aveva assalito anche un turista nelle campagne di Otranto. Per fortuna l’animale è stato poi catturato e trasferito in una riserva.

Tuttavia, nel nostro territorio sembra ci siano stati anche ritrovamenti di animali ben più particolari. È di qualche giorno fa la notizia che è stato catturata la pantera nera che ha girato per mesi nelle campagne di Bari. In realtà l’animale era un esemplare di serval nero che aveva anche una cucciolata. Mentre sempre nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, era stato avvistato un grosso felino che poteva essere una pantera.

Altre storie particolari riguardano l’orso bruno adulto di circa 300 kg fotografato in Piemonte in provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la leonessa vista a Siena. Ma gli avvistamenti inusuali non terminano qui: un caimano è stato ritrovato in Sardegna, mentre a Ponza un esemplare di balena grigia è stata avvistata per la prima volta in Italia.