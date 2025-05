Allarme smog in Italia, aria pessima: le città oltre i limiti

Scatta l’allarme sullo smog in Italia: diverse città del nostro Paese hanno superato i limiti di Pm10 e/o di Pm2,5 previsti dalla Direttiva europea in appena tre mesi. In generale la zona più a rischio è quella della Pianura Padana, dove sono concentrate le criticità maggiori. I dati sono stati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria gestite dalle Arpa/Appa che fanno parte del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.