L’affogato al caffè di una storica gelateria toscana ha conquistato i social ed è diventato un fenomeno virale tra migliaia di turisti in nel mondo

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

È bastato un video sui social per scatenare un fenomeno virale senza precedenti. Da mesi, la gelateria Vivoli di Firenze è diventata una meta imperdibile per turisti da ogni parte del mondo, attratti da un semplice ma irresistibile affogato al caffè, oggi protagonista indiscusso di migliaia di contenuti su Instagram e TikTok.

Dove si trova la gelateria toscana dell’affogato che ha conquistato il mondo

Nel cuore del centro storico di Firenze, a pochi passi da Santa Croce, si trova Vivoli, una gelateria fondata nel 1929 da Serafino Vivoli. Originaria di Pelago, la famiglia ha trasformato una semplice latteria in uno dei nomi più noti del gelato artigianale fiorentino. Da allora, la tradizione è stata tramandata di generazione in generazione, mantenendo intatto lo spirito originario.

Negli anni Settanta, la gelateria ha introdotto una novità che sarebbe diventata iconica: l’affogato al caffè. Servito in una tazzina di ceramica con il logo Vivoli, il dolce è composto da quattro strisce di gelato alla crema posizionate lungo i bordi, con al centro un espresso caldo appena versato. Una ricetta semplice, ma capace di lasciare il segno.

Nel 2023, durante una visita a Firenze per la campagna Pucci Resort 2024, il fotografo americano Sam Youkilis ha immortalato l’affogato Vivoli in un breve video pubblicato sui suoi canali. Insieme a scorci del Duomo, dell’Arno e delle buchette del vino, l’inquadratura sul caffè con gelato ha avuto un effetto sorprendente. Il contenuto è diventato virale in pochi giorni, raggiungendo un pubblico globale.

Il successo ha spinto le titolari, Patrizia e Silvana Vivoli, ad ampliare l’attività. Il 7 aprile hanno inaugurato un nuovo punto vendita, adiacente a quello storico, dedicato esclusivamente alla Gran crema al caffè, per rispondere alla crescente domanda dei visitatori.

Nel locale originario sono ora presenti undici varianti di affogato, con descrizioni anche in inglese. Quello che era un semplice dessert di quartiere è diventato un simbolo internazionale della dolcezza toscana, replicato in video, post e reel da milioni di utenti.

Perché l’affogato al caffè ha fatto il giro del mondo

L’eco del video ha travolto la gelateria, che ora si gode la popolarità di quello che è stato ribattezzato “l’affogato al caffè più famoso al mondo“. Le code si allungano da via Isola delle Stinche fino a via Torta. L’attesa può superare l’ora e tutti vogliono lo stesso dolce: il caffè caldo servito nella tazzina Vivoli con le strisce di gelato alla crema.

Come riportato sul ‘Corriere Fiorentino’: “Amazing”, ha esclamato una ragazza americana, seduta sul marciapiede davanti alla chiesa dei Santi Simone e Giuda, mentre gustava il celebre affogato. Intorno a lei, decine di turisti replicavano la stessa esperienza. “L’ho scoperto su TikTok“, ha raccontato una giovane giapponese in fila. “Io l’ho scoperto su Instagram”, ha detto un turista americano.

Le titolari non si aspettavano un impatto simile, in linea con quanto sta accadendo in altre zone di Firenze, sempre più interessate dal fenomeno dell’overtourism. “Io adesso sono combattuta, perché da una parte tutto questo è bellissimo: abbiamo molti più clienti e abbiamo assunto sei persone, dall’altra però vengono sempre meno fiorentini a prendere il nostro gelato, perché sono spaventati dalle lunghe code. Se riconosciamo un cliente fiorentino, lo facciamo passare avanti, ma mica sempre si può riconoscere”.

La gelateria oggi si trova in una fase delicata, sospesa tra tradizione artigianale e richieste da gestire in stile turistico. “Adesso dovremo fare come loro. Per gestire questa folla che mangia sul marciapiede, dovremo dotarci di steward, oltre al fatto che adesso mi relaziono ai clienti sempre più spesso in inglese“, ha dichiarato la titolare.