L’acqua del rubinetto è buona da bere? Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha condotto un’indagine in 35 città italiane, facendo analizzare i campioni prelevati dalle fontanelle pubbliche.

La ricerca portata avanti dall’associazione di consumatori ha scelto una fontanella per città: successivamente, l’acqua raccolta è stata esaminata in laboratorio e nella maggior parte dei casi si è rivelata sicura e buona da bere, con caratteristiche paragonabili a quella venduta in bottiglia.

Il rapporto di Altroconsumo sull’acqua raccolta dalle fontanelle delle città italiane è stato impostato su tutta una serie di parametri, tra i quali la durezza, il sodio, i nitrati, il residuo fisso, i metalli pesanti solventi, i pesticidi e i disinfettanti. Le analisi hanno sancito se l’acqua è buona da bere oppure no, mentre per la potabilità i controlli spettano all’Asl.

Le fontanelle con l’acqua migliore d’Italia

L’inchiesta ha scattato una fotografia di ciò che un cittadino può trovare in una fontanella pubblica in un giorno qualunque della settimana: i risultati emersi sono migliori rispetto all’ultima indagine che era stata effettuata nel 2015.

Stando ai dati dell’indagine condotta da Altroconsumo sull’acqua potatile di 35 città italiane, 18 fontanelle hanno ricevuto il massimo della valutazione: la loro acqua è stata definita ottima. Tra queste c’è la fontanella di Piazza del Colosseo a Roma, quella di Piazza della Signoria a Firenze ma anche Piazza dell’Unità a Bologna e Via XX Settembre a Frosinone.

Definite ottime, tra le altre, anche le acque raccolte alle fontanelle presenti in Via Maestà delle Volte a Perugia, in Via Giacomo Leopardi a Pescara, in Piazza Grande a Livorno e in Piazza del Duomo a Trento, inserita di recente nella classifica delle migliori città italiane per lavorare in smart working.

L’acqua delle fontanelle di Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Genova, Napoli, Parma, Pavia, Salerno, Taranto, Torino e Venezia sono state definite di qualità buona, mentre solo tre hanno avuto un giudizio discreto: Piazza del Popolo a Latina, Piazza Duomo a Milano e Piazza Martiri Lucani a Potenza.

Fontane con acqua pubblica ottima

Ancona – Piazza Camillo Benso di Cavour

Aosta – Rue Croi de Ville

Bari – Piazzale Aldo Moro

Bologna – Piazza dell’Unità

Campobasso – Piazza della Vittoria

Ferrara – Piazza Trento e Trieste

Firenze – Piazza della Signoria

Frosinone – Via XX Settembre

Livorno – Piazza Grande

Novara – Giardini 11 Settembre 2001

Perugia – Via Maestà delle Volte

Pescara – Via Giacomo Leopardi

Reggio Calabria – Via Italia

Roma – Piazza del Colosseo

Trento – Piazza del Duomo

Trieste – Lungo Mare Benedetto Croce

Udine – Piazzale della Patria del Friuli

Verona – Via Giuseppe Mazzini

Fontane con acqua pubblica buona

Bolzano – Piazza delle Erbe

Brescia – Piazza della Loggia

Cagliari – Piazza della Repubblica

Caserta – Corso Pietro Giannone

Catania – Piazza Alonzo di Benedetto

Genova – Ponte degli Spinola

Napoli – Piazza Dante Alighieri

Parma – Via dei Farnese

Pavia – Piazza del Duomo

Salerno – Piazza della Concordia

Taranto – Via Giuseppe Garibaldi

Torino – Piazza San Carlo

Venezia – Campo S. Giacomo dall’Orio

Fontane con acqua pubblica discreta